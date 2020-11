Frykter dødspillene vil ta flere liv

Rusmiljøet i Tromsø peker på hasj-tørke som en av årsakene til at minst tre unge menn har dødd den siste tiden etter å ha inntatt falske piller merket med Ksalol. De livsfarlige pillene sprer seg nå rundt i landet, og mange frykter at flere dødsfall vil komme.

TV 2 møter Kristian Aagaard i Tromsø sentrum. Han jobber som frivillig for gatemagasinet Virkelig, og kjenner rusmiljøet i byen godt. Nå er han skremt over at tre unge menn utenfor det tunge rusmiljøet har dødd den siste tiden etter å ha tatt forfalskede piller merket med navnet Ksalol.

– Dette her er unge friske mennesker, pene i tøyet, og bor i trygge boliger. De går under radaren på alt, forteller Aagaard til TV 2.

FLERE KAN DØ: Kristian Aagaard er bekymret. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Så de tre som er døde er ikke i noe tungt rusmiljø?

– Nei, og det er jo det som gjør det enda skumlere. Dette er miljø som normalt ville kjøpt seg et par gram hasj og kjøpe noen pils, og feste litt. Ikke på kontinuerlig basis men mer sånn helge-greier av og til, sier Aagaard.

I følge Aagaard kan hasj-tørken som er i store deler av Norge være en av grunnene til at unge mennesker prøver beroligende piller i stedet for hasj.

– Når hasjen ikke er her så er det flere som tar til seg disse tablettene. Da kan de knipse flere tabletter, og så drikker de noen øl, og plutselig kommer disse tablettene på besøk for alvor, og overtar festen etter en liten time. Og da er toget gått. Da er det bare et spørsmål om tilfeldigheter om du overlever eller ikke, forteller Aagaard.

I flere reportasjer har TV 2 den siste tiden fortalt om den kriminelle industrien bak falske legemidler og hvor enkelt det er for hvem som helst å få produsert falske medisiner.

Da TV 2 var i Kina i fjor møtte vi flere produsenter som sa seg villig til å kopiere reseptbelagte legemidler med helt andre ingredienser enn orginal tabletten har.

Frykter pillene inneholder Fentanyl

I de falske tablettene som nå sprer seg raskt rundt i Norge frykter man at de som har laget kopiene har blandet det ut med det livsfarlige stoffet Fentanyl.

– Fentanyl er så sterkt at hvis du ikke får blandet dette her skikkelig så kan en tablett være ufarlig, og en annen tablett kan være dødelig på samme brettet, forklarer Aagaard til TV 2, og legger til:

– Det er ingen kvalitetskontroll. Det er ikke fagfolk som lager dette

Med tre dødsfall bare i Tromsø den siste tiden er Aagaard svært kritisk til at politiet ikke gikk ut og advarte mot de falske pillene tidligere.

– Jeg er redd for at flere kommer til å dø. Ja jeg er det. Stygt redd for det, sier Aagaard til TV 2.

Kritisk til politiet

Politiet i Troms har den siste tiden fått kritikk fra flere hold. Dette på grunn av at advarselen kom flere dager etter dødsfallene i byen, og over en måned etter stor-beslagene i Harstad.

– Vi har fått med oss at det har vært reaksjoner, spesielt i brukermiljøet. Årsaken er at politiet er nødt til å ha et godt kunnskapsnivå før vi går ut med en slik advarsel. Vi har vært kjent med Ksalol siden 2017, men det har vært originale produkter. Det vi frykter nå er at disse er falske piller som inneholder stoffer som er ekstremt farlig, sier etterforskningsleder i Troms politidistrikt, Yngve Myrvoll, til TV 2.

FÅR KJEFT: Politiet får kjeft fra flere som mener advarselen kom for sent. Foto: Tobias Kvalvik Henriksen/TV 2

Usikkerheten nå rundt de tre dødsfallene i Tromsø er at politiet ennå ikke har mottatt den endelige analysen av pillene.

– Men fellesnevneren i dødsfallene er de nevnte tablettene, sier han.

Saken har svært høy prioritet hos politiet i Troms.

– Vi jobber med de mannskapene vi har tilgjengelig. Vi prøver å spore salgsledd, vi er ute og snakker med miljøet, og jobber slik at vi kan gjøre ytterligere beslag. Inntil vi får de svarene vi ønsker, så tar vi høyde for at dette er tabletter som kan inneholde dødelige stoffer.