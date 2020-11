Verdenscupen på Lillehammer utsettes

Det bekrefter Norges Skiforbund på sine hjemmesider.

Styret i Norges Skiforbund har torsdag besluttet å be FIS om at den planlagte verdenscupen i langrenn, hopp og kombinert på Lillehammer, fra 4. til 6. desember, utsettes til senere i sesongen.

– Med utgangspunkt i den vanskelige tiden vi er i, usikkerheten og konsekvensene knyttet til Covid-19, mener Norges Skiforbund at det ikke er riktig å arrangere verdenscup på Lillehammer nå. Vi vil heller jobbe med å finne nye datoer i samråd med FIS og lokal arrangør senere i vinter, og samtidig se på muligheten for å arrangere flere nasjonale konkurranser for toppidretten, sier skipresident Erik Røste på Skiforbundets hjemmeside.

Kulturminister Abid Raja (V) og helsemyndighetene er informert om skistyrets beslutning.

– Skiforbundets beslutning er fornuftig, og selv om vi alle skulle ønske at verdenscupen kunne ha blitt avholdt i desember, setter jeg pris på at Skiforbundet nå tar ansvar i den vanskelige situasjonen vi er i, sier Raja.

Skiforbundet er forberedt på at avgjørelsen vil få konsekvenser for mange.

«Derfor er det avgjørende at Skiforbundet sammen med myndighetene, arrangør, kommune og FIS, så raskt som mulig finner frem til gode løsninger for gjennomføring senere, med alle involverte», rapporterer de.

– Klok avgjørelse

Det pekes også på at det grundige arbeidet som er gjort med henblikk på gjennomføring av Lillehammer-rennene vil bidra til at nasjonale konkurranser for toppidretten kan gjennomføres for en trygg og god måte.

Helsedirektør Bjørn Guldvog er enig i Skiforbundets avgjørelse om å utsette.

– Personlig så skulle jeg veldig gjerne ha sett ski på TV, men jeg tror det var en klok avgjørelse. Det ville samlet mange mennesker og det kunne belastet kommunehelsetjenesten med smittesporing, og det ville vært en krevende situasjon. Så samlet sett så tror jeg dette var en klok avgjørelse, sier helsedirektør Bjørn Guldvog til TV 2.

– Vi har også gitt vurderinger som trekker i den retningen. Vi har nok gitt muligheter for å vurdere i ulike retninger. For oss handler det om at vi kan beskytte befolkningen og ha tilstrekkelig kapasitet i helsetjenesten, gitt at man har slike arrangementer. Vi så at dette kunne gi en risiko for at helsetjenesten kunne blitt overbelastet, påpeker Guldvog.

Det har ikke blitt satt nye datoer for når verdenscuphelgen skal avholdes.