Ordførere fortviler over «stengt» grense – ber om svensk særordning

Da Norge oppjusterte Sverige som et «rødt» land, føk arbeidsløsheten rett til værs enkelte steder i landet. Likevel er det noe annet som bekymrer den svenske ordføreren ekstra mye.

For nordmenn flest kalles riksgrensen mellom Norge og Sverige «svenskegrensen». Men for noen kommuner føles det ikke som det eksisterer en grense mellom dem.

Det var imidlertid før koronaen kom.

For Halden og Strømstad har det aldri føltes som en riksgrense mellom dem, men da Norge oppjusterte Sverige til rødt nivå, og påla alle som kom fra landet om å gå i en ti-dagers karantene, ble grenserealiteten virkelig.

Nå ber Sverige om en særordning for et Strømstad i krise. På kort tid føk nemlig arbeidsløsheten i Strømstad kommune opp med hele 75 prosent.

Det bekymrer ordfører Kent Hansson (S).

– Arbeidsløsheten er naturligvis et kjempestort problem for oss som bor og jobber i Strømstad, sier han.

Likevel er det én annen ting som bekymrer han ekstra mye.

Se hele intervjuet med ordførerne i Halden og Strømstad, øverst i saken.

Større konsekvenser enn grensehandel

Sammen med ordfører i Halden, Anne-Kari Holm (Sp), fortviler de over situasjonen kommunene nå står i.

– Det er en veldig unaturlig situasjon for haldensere å være i. Vi har jo et forhold til grensen som at det ikke er noen grense der. Vi tenker jo aldri over det. Nå er vi kommer i denne situasjonen på grunn av korona, hvor grensene er stengt, sier Holm.

Til tross for at jobbpendling og grensehandelen er satt på vent, bekymrer Hansson seg for en sosial polarisering.

– Jeg er veldig urolig for den sosiale polariseringen som kommer frem. Vi ser en nasjonalisme som vokser raskt, sier han.

Han er redd for at dersom den menneskelig relasjonen mellom landene skades, vil det få større konsekvenser enn grensehandelen.

Begge sider

Hansson forteller at han daglig mottar rapporter fra svensker som arbeidspendler til Norge. Der beskriver de hvordan de føler de blir diskriminert og behandlet annerledes, samt at de mottar uhyggelige kommentarer.

– Det er veldig trist å få rapporter om hvordan man prater om og til hverandre. Dessverre hører jeg at det skjer også på motsatt side, så det er ikke kun fra den ene siden, sier han.

Han har bit seg i merke i en uhyggelig trend som foregår i kommentarfeltene i svenske og norske medier.

– Ser man i kommentarfeltene, legger man merke til at vi prater om hverandre på en måte som ikke er bra. Det trenger å bli tatt tak i fra øvre hold, for å håndtere holdningene som vokser frem.

I Halden har Holm derimot verken sett eller hørt mye om. Hun er likevel enig i at vi må kommuniserer med hverandre på en åpen og respektfull måte.

– Hvis grensen åpnes opp igjen, vil handelen fortsette, familien kan samles igjen, og da må vi sørge for at vi viser hverandre respekt i denne tiden, slik at vi kan gå tilbake til det gode, gamle samarbeidet og vennskapet vi har hatt i alle år.

Høye dødstall

Reporter i TV 4 Matilda Löfdahl viser til at Sverige har hatt høye dødstall den siste tiden.

– Vi kan absolutt se at den andre bølgen begynner å bre seg over oss. Statsepidemiolog Anders Tegnell vil derimot ikke si at vi er inne i denne fasen enda, sier hun.

Onsdag innførte den svenske regjeringen nok et nytt koronatiltak. All alkoholservering er forbudt etter klokken 22.

Löfdahl sier tiltaket er et hardt slag for restaurant- og utelivsbransjen.

– Det er mange som er skuffet, men samtidig er det flere som tenker at det er bra og et nødvendig tiltak.