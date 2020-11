Krisetelefonen eksploderte i forrige uke: – Noe er galt

Landets helsesykepleiere og Norges største krisetelefontjeneste Kirkens SOS er alvorlig bekymret.

Pågangen på deres tjenester den siste tiden har vært ekstrem.

– Vi merker en kjempeendring. I august da skolene startet hadde vi forventet et mye større trykk, men det kom ikke, sier lederen i Landsgruppen for helsesykepleiere (LaH) Ann Karin Swang til TV 2.

– Voldsom etterspørsel

I månedsskiftet september og oktober ble det imidlertid noe helt annet.

– Det var akkurat som om det eksploderte. Jeg fikk mange mailer og telefoner om at det var helt ekstremt. Det er en stor etterspørsel etter individuelle samtaler på videregående og ungdomsskoler, sier Swang.

Og temaene de unge tar opp er veldig alvorlig.

– Det er særlig selvskading, selvmordstanker og det at de føler seg motløs.

Norges største krisetelefontjeneste bekrefter den ekstreme pågangen. Bare i forrige uke hadde de 597 henvendelser om selvmordsrelaterte temaer.

– Opp mot samme uke i fjor er det over en dobling. Det er en indikasjon på at mange har det tungt, og et symptom på at noe er galt, sier generalsekretær i Kirkens SOS Lasse Heimdal til TV 2.

– Enda verre

Han mener koronapandemien har hatt en stor innvirkning på økningen.

– Det vi vet, og det vi hører, er at veldig mange har mistet sitt daglige kontaktnettverk. Venner møtes ikke på samme måte lenger, og hele det sosiale nettverket som vi alle er avhengig av er redusert kraftig. Har du i tillegg mistet jobben, er det enda verre, sier Heimdal.

Totalt i forrige uke hadde Kirkens SOS 2600 samtaler. 23 prosent av disse var selvmordsrelaterte.

Tidligere denne uken skrev TV 2 om at Tale Maria Krohn Engvik, best kjent som «Helesista», var bekymret for at ensomheten og isolasjonen under pandemien kan føre til en økning på selvmordsstatistikken.

– Jeg får meldinger fra folk som sier at de skal holde ut til over jul, men at de ikke orker mer etter det. Januar troner høyt på selvmordstatistikken fra før, så jeg er bekymret. Det haster å få på plass et lavterskeltilbud, og nå er tiden inne for å virkelig satse på dette, sa hun.

I vår opplevde helsesykepleiere landet rundt å bli omdisponert over natta. I stedet for å følge opp barn og unge, ble de satt til å jobbe på sykehjem, legevakt, testing og koronatelefon.

– Det var en total skivebom og mangel på respekt for de rettigheter barn og unge har, og det vi gjør. De sa at vi ikke kunne sitte på kontoret og vente på at noe skulle skje. Køene vi har utenfor kontoret nå, tilsier at vi ikke venter på noe å gjøre. Nå klarer vi ikke ta igjen alt etterslepet, sier hun.

– Mange har det tøft

Heimdal i Kirkens SOS sier han har forståelse for at det er de akutte tiltakene for å hindre smitteoverføring som har stått i fokus.

– Men samtidig så ser vi at det er mange som sliter når dette pågår over så lang tid. Tiden er inne nå for å sette enda større fokus på hvordan folk har det. For det er mange som har det tøft, sier Heimdal.

STORT BEHOV: Generalsekretær i Kirkens SOS Lasse Heimdal mener det er et stort behov for et større fokus på psykisk helse. Foto: Kirkens SOS

Onsdag denne uken presenterte regjeringen sin åttende krisepakke. Den inneholdt 158 millioner kroner til sårbare grupper og arbeid med psykisk helse.

Helseminister Bent Høie sier til TV 2 at de har gjort mye, og hatt stor oppmerksomhet rundt betydningen av å sikre folks psykiske helse.

– Spesielt på behandlingssiden, der vi sa at psykisk helse skulle prioriteres. I motsetning til andre helsekøer har ikke ventetiden på psykisk helse gått opp, men ned, sier Høie.

– Ikke flink nok

Helseministeren innrømmer likevel at de sikkert kunne gjort mer.

– Hver enkelt kan også gjøre mye. Mange er med i den dugnaden også, ikke bare dugnaden for å bekjempe viruset. Derfor er det mange som har rekt ut en hånd, og det vil jeg oppfordre flere om å gjøre, sier Høie.

«Helsesista» mener imidlertid regjeringen ikke har hatt tilstrekkelig fokus på den psykiske helsen til folk under pandemien.

– Man har ikke vært flink nok til å se hele mennesket og hele bildet. I Australia var de raskt ute med å bevilge mye penger til psykisk helse, men vi har ikke hatt det samme fokuset her, sier hun og legger til:

– Det undrer meg at vi gjør så mye for å redde noen, og så lite for å redde andre. Jeg blir så lei meg at tårene spretter når jeg hører alle historiene fra mennesker som er fortvilet på så utrolig mange måter.

Klar oppfordring

Lasse Heimdal i Kirkens SOS forteller at noe av det tristeste de gjør, er å snakke med barn og unge som sliter med å se meningen med livet.

– Vi er borte i litt for mange tilfeller av sånt. Vi må bli flinkere til å se hverandre. Korona går over, og det blir bedre. Det må vi si til hverandre. For de menneskene som ikke kan se det håpet, må vi andre bruke våre øyne og se det for dem. Det er lys i sikte, det er vaksiner på gang og mye positivt å fokusere på, sier han.

Heimdal kommer derfor med en klar oppfordring til helsemyndighetene.

– Både helsedirektør Bjørn Guldvog og helseminister Bent Høie må fronte en kampanje om økt fokus på psykiske helse, fordi det er et akutt behov.