«Staysman» gjør comeback i Skal vi danse

Artist Stian Thorbjørnsen (38), best kjent som «Staysman», klarte å danse seg helt til finalen i Skal vi danse i 2015.

Lørdag tar han turen tilbake til danseparketten - denne gangen for å spille låten sin «Hele Norge danser».

– Det blir veldig artig, sier Staysman til God kveld Norge.

Tidligere i høst ble låten brukt i sosiale medier i forbindelse med Skal vi danse hvor flere av deltakerne bydde opp til dans på video.

Lover et par «moves»

Staysman endte på en andreplass i Skal vi danse i 2015, og måtte se seg slått av artist Adelén Rusillo Steen (24) som vant danseprogrammet.

Han er noe usikker på om det blir dansing på parketten på han i år, men han lover å prøve:

– Jeg har nok blitt litt rusten med årene, men du skal ikke se bort ifra at det blir noen moves. Det må jo nesten det, sier han.

Hans beste minne fra tiden i Skal vi danse var da han og proffdanser Alexandra Kakurina (37) kvalifiserte seg til finalen og slapp å være i duell.

– Da var jeg så lykkelig at det svartnet for meg. Jeg kom til meg selv en times tid etterpå. Da sto jeg i dusjen med en øl i garderoben i Nydalen, forteller Staysman.

Han kaller det hele for en magisk opplevelse og forklarer at han og dansepartneren Alexandra følte at de vant den kvelden.

Thorbjørnsen var stolt over at han fikk være med i alle programmene av dansekonkurransen.

ANDREPLASS: Stian Thorbjørnsen og Alexandra Kakurina kom på en andreplass i Skal vi danse 2015. Foto: Thomas Reister

Gir råd til semifinalistene

Ettersom Staysman har kjent på presset rundt en semifinale i Skal vi danse før så har han noen råd til årets semifinalister:

– De må ikke glemme at dette er lek og moro, understreker han og legger til:

– TV-seerne liker å se at folk koser seg. Og selv om det selvsagt dukker opp noen nerver, så man må hvert fall tenke at man tross alt har kommet til en semifinale. Herfra og ut er alt en bonus.

38-åringen mener at dersom man klarer å holde fokus på at det er moro og vise at en koser seg så er sjansen lettere for å nå helt til finalen.

Han har også forståelse for at det er lettere sagt enn gjort når det er en finaleplass som står på spill.

Staysman er spent på finalen og har hatt flere favoritter gjennom programmet. Likevel er det én deltaker han har hatt ekstra sansen for.

– Semifinalen er stappet med mine favoritter, men fra før av så er jeg jo veldig glad i Michael Andreassen. Men han måtte jo pakke ned danseskoene for litt siden, forteller han.