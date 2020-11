Få bilmerker har skapt mer furore enn Tesla. Dette er merket som har fått selv de sindigste av oss til å se rødt – der de har sust avgårde avgifts- og momsfritt i kollektivfeltet. Mens vi andre sitter i kø, betaler i bommen og for å få parkere.

Nå var det riktignok ikke bare fryd og glede for de som eide disse bilene heller. Ryktene begynte etter hvert å gå om at kvaliteten ikke alltid var god nok. At deler tok lang tid å skaffe og at verkstedkapasiteten tidvis var sprengt. Det var i noen tilfeller ikke snakk om uker, men måneder med venting for å få fikset bilene.

Nesten 54.000 biler i Norge

Heldigvis roet ting seg etter hvert. Folk får ikke lengre høyt blodtrykk av å se en Tesla i trafikken. Kapasiteten på verkstedene har bedret seg. Nye servicesentre har kommet til. Det samme har nye modeller i form av både X og 3 gjort. Snart kommer også Y. Sistnevnte produsert i Tyskland.

Det går nå lengre tid mellom hver gang man hører om misfornøyde kunder. De fleste har innsett Tesla her kommet for å bli. Dessuten har antallet elbil-merker og modeller økt jevnt og trutt. Det vil øke ytterligere de nærmeste årene også.

Av nesten 340.000 elbiler solgt i Norge totalt, utgjør Tesla snaut 54.000 biler. Sterke tall fra et merke de flest ikke hadde hørt om for 10 år siden.

Ikke bare det. Det nye amerikanske bilmerket utfordrer gamle normer. Selv produsenter som har laget biler i 100 år, eller mer, ser nå til Tesla. Det sier noe om hvor fort ting både går og snur – når noen virkelig røsker opp i fastsatte mønstre. Fortsatt til ergrelse for noen. Men til glede for andre.

Det er mange Tesla-eiere i Norge. Nå vil vi gjerne høre hva de mener om bilen sin.

Hyundai og Kia har mer fornøyde eiere

I Brooms brukergenererte bilguide, Eierne mener, har godt over 600 Tesla-eiere lagt inn hva de mener om sin bil. Noen er veldig fornøyde. Men slett ikke alle. Det skal du få noen eksempler på.

Når det gjelder de tre ulike Tesla-modellene S, X og 3, er det de som har den minste som er mest fornøyd. Altså Model 3, som også er den nyeste. De som er minst fornøyd med sin bil er X-eierne.

Det skal riktignok legges til at marginene mellom disse er små. Vi snakker om 9,2, 9,1 og 9 poeng av 10 mulige her, for henholdsvis 3, S og X. Det vil si at snittet for Tesla som bilmerke er på 9,1 av 10 mulige poeng.



Om du har en Tesla, vil vi veldig gjerne høre din ærlige mening om bilen.

Dette mener de som har Tesla

Her noen utdrag av hva de som allerede kjører Tesla mener om bilene sine.

Denne eieren gir sin Model S 9 av 10 mulige poeng. det trekkes litt for kvaliteten på denne 2013-modellen.

Riktig så fornøyd er ikke denne eieren som ga opp og kvittet seg med bilen etter syv måneder.

Det virker som jo nyere Tesla - desto mer fornøyd. Slik som eieren av denne Model 3. Klarere kan det vel ikke sies?

Bidra du også!

Målet med bilguiden, der det altså er eieren selv som vurderer bilen, er å lage en slags tripadvisor for bil.

Du legger inne score i fem ulike kategorier: Kjøreglede, kvalitet / driftsikkerhet, plass / praktiske løsninger, økonomi/ kostnader og forbruk.

Her kan du bidra med dine erfaringer og kunnskap om bilen, ny eller brukt. På den måten skaper vi en brukergenerert bilguide. Det er den første og eneste av sitt slag i Norge.

Du klikker bare på denne linken og trykker på den røde knappen "Fortell oss om bilen din" – så er du i gang!

