Jaguar er ikke et merke som i årevis har satt sitt preg på den norske bilparken. Det har vært et entusiastmerke, med få og kostbare modeller.

Men så kom de med den elektriske SUVen I-Pace i 2018 – og dermed endret alt seg over natten.

I-Pace traff midt i blinken hos norske bilkjøpere. På noen få år, har det plutselig blitt over 5.000 I-Pace på norske veier.

Men i år har salget bremset.

Forklaringen er ganske enkelt at det har blitt mange om beinet her. Audi el-SUV e-tron har for eksempel truffet svært godt. Og nå er utleveringene av Mercedes-Benz EQC også godt i gang. I kulissene står BMW iX3 og tripper etter å gjøre sin entre. Jaguar har også hatt leveringsproblemer, som har gått ut over salget.

Men nå har Jaguar tatt grep – og kom,et med en ny utgave av I-Pace. Den heter EV320.

Gammelt triks

Som navnet indikerer, har denne 320 hk. Tidligere har I-Pace kun vært tilgjengelig med 400 hk.

Trikset med å redusere effekten er like gammelt, som det er populært. En rekke bilmerker har gjort det opp gjennom årene.

Nå har Jaguar laget en litt "strupet" utgave av I-Pace, som har fått redusert pris.

Målet er naturligvis å sette den populære modellen litt skikkelig på kartet, igjen. Har de klart det? Bli med og finne ut hva vi synes:

De var små i Norge – så dukket denne opp!

Jaguar I-Pace er en av få elektriske biler som virkelig tåler å bli tatt med utenfor allfarvei. Luftfjæring gir bakkeklaring – og mulighet til vading i opptil 50 cm vann er ikke hverdagslig i el-SUV-segmentet.

Hva er nytt?

Ganske mye, faktisk. Den viktigste endringen er at effekten er redusert med 80 hk – til 320 hk. Fulleffekt-utgaven har altså 400 hk.

Og selv om 320 EV på ingen måte er undermotorisert, er det en viss forskjell i frasparket. 0-100 km/t tar for eksempel 6,4 sekunder i den nye – mot råsterke 4,8 sekunder i EV400.

De dynamiske og digitale instrumentene har god grafikk og er lette å lese. Men å styre innholdet via knappene på rattet er litt tungvint.

Det viktigste her er at lavere effekt betyr at prisen kan reduseres med over 100.000 kroner. Dermed blir den naturligvis oppnåelig og aktuell for langt flere. Startprisen er 599.000 kroner. Testbilen er godt utstyrt – SE Sport. Det er den du bør gå for. Her får du riktig utseende, det meste av utstyr – inkludert luftfjæring – til 699.000 kroner.

I-Pace har dessuten fått en oppgradering. Innvendig merker du det på at baksetet nå er tredelt, at du får det nye Pivi-Pro infotainmentsystemet, forbedret trådløst oppdateringssystem og nytt 3D-kamera til parkering.

Luftkvaliteten er også forbedret, og alle modeller leveres nå med PM2.5-filtrering. Det er spesielt utviklet for å fange opp ultrafine luftbårne partikler og allergener. Bilen kan også med starte luft-filtreringen før avreise.

For øvrig er totalpakken lik. Det betyr at du får firehjulsdrift og 90 kWt batteriet, som gir rekkevidde på opptil 470 kilometer.

EV320 får mindre effekt og lavere pris – men fortsatt like god rekkevidde som EV400.

Her er en Jaguar som virkelig er kamuflert

Hva er styrker og svakheter?

I-Pace har alltid kjørt forbasket bra. Det gjør den fortsatt. God styrefølelse og et understell som lar deg kombinerer komfort og sporty kjøreegenskaper.

Chassiset er laget av over 90 prosent aluminium, som sørger for at det er vridningsstabilt. Batteripakken i bunnen stiver ytterligere opp. I tillegg gir batteriene lavt tyngdepunkt. Alt dette er gull verdt ved aktiv kjøring. Dette kan Jaguar.

Lavere effekt, gjør det mulig for Jaguar å senke prisen på sin populære SUV: I-Pace.

Luftfjæringen gir deg også mulighet til litt ordentlig offroad-kjøring. God bakkeklaring og et godt 4x4-system gjør dette til en av de mest kapable el-SUVene, på framkommelighet. Møter du vann, fikser den det også. I alle fall så lenge det ikke blir dypere enn 50 centimeter.

Innvendig får du raskt følelsen av britisk luksus. Her er det høy opplevd kvalitet, mye skinn og god lstøydemping.

Det nye infotainmentsystemet har elegante menysystemer – og ser veldig bra ut. De digitale instrumentene er også flotte å se på.

Men både hovedskjermen og de dynamiske instrumentene krever en del tilvenning. Ikke alt er like logisk lagt opp. Vi hadde håpet det skulle være enda mer brukervennlig.

Klimaanlegget, som også har sin egen skjerm, er også litt tungvint.

Men med tiden lærer du å finne de riktige knappene og funksjonene.

Bagasjerommet er på 505 liter. Ikke spesielt stort, og den framoverlente bakluka stjeler mye plass. Men den kan fungere for mange familier, likevel. Bare om å gjøre å pakke litt smart.

I-Pace har også et smart oppbevaringsrom foran. Det gjør det lett å få tak i ladekabler. Her er det faktisk en del av konkurrentene som synder.

Selv om EV320 er en del tregere enn den mest motorsterke, er dette raskt nok i massevis. Sett den i Sport, og den føles riktig så kvikk. Fulleffekt utgaven er litt morsommere, men verdt over 100.000 kroner ekstra? Da skal du være over middels opptatt av 0-100-tider.

Særlig hekken gjør det lett å kjenne igjen en i-Pace. Den ser sporty og tøff ut – men siden bakluka er så skrå, stjeler den en del plass.

Jaguar-luksus til halv pris – etter bare tre år

Hva koster den?

599.000 kroner er gunstig pris. Som nevnt anbefaler vi SE Sport-modellen, og da er vi på 699.000 kroner. Men da trenger du i utgangspunktet ikke å legge til noe mer – og du får fortsatt en gunstig priset el-SUV.

Hovedskjermen byr på utbedret grafikk. Navigasjonen varsler om fotobokser og viser ladepunkter. Du kan selve velge innholdet på "hjem"-skjermen. Det digitale klimaanlegget ser også bra ut – men er litt knotete å bruke før du blir vant med det.

Les historien: I-Pace ble til over et glass rødvin

Hvem er konkurrentene?

Mercedes EQC og Tesla Model X er begge såpass mye dyrere, at de ikke er direkte konkurrenter til den rimelige utgaven av I-Pace.

Audi e-tron har også kommet i en ny og rimeligere utgave. e-tron 50. Startprisen og effekten er ganske lik som I-Pace EV320 – men e-tron har dårligere rekkevidde

I tillegg kommer BMW iX3. Sistnevnte får ikke firehjulsdrift, men koster også mindre enn I-Pace EV320.

Skal lade bilen mens du venter på grønt lys

Det er bra med plass i baksetet. To voksne sitter godt her.

Vil naboen bli imponert?

Jaguar I-Pace har et design som i seg selv står ut. Det er imidlertid såpass mange av dem nå, at du ikke skiller deg ut.

Det er også en bil som kler litt kule farger (blå og rød er tøft!), store felger og svarte detaljer, slik som på testbilen.

Her er den i Norge: Verdens mest eksklusive SUV

Hva mener eierne?

I Brooms bilguide kan norske bileiere selv fortelle hva de synes om bilene sine. Det har allerede over 9.500 bileiere gjort. Resultatet er et helt unikt oppslagsverk for alle som ønsker informasjon om biler.

Ikke digert, men pakker man smart, bør det holde for mange familier. Merke at ryggen på baksetene nå er tredelt.

Det ligger 15 vurderinger av I-Pace – og eierne er veldig fornøyde. I snitt får den bunnsolide 9,4 av 10 mulige!

Husk at du også kan legge inn en vurdering. Det tar bare noen minutter. Klikk her

Broom mener

Med ny og rimeligere utgave av I-Pace, har Jaguar satt SUVen på kartet, igjen. Det er kanskje mange som ikke har fått det med seg, men her kan du virkelig få en prisgunstig el-SUV.

Og selv om infotainmentsystemet fortsatt er litt dårligere enn de beste, er det bedre enn før.

Totalpakken, pris, 4x4, rekkevidde og plass, gjør at EV320 bør være nok til å sette I-Pace midlertidig på kartet igjen. I utgangspunktet er kampanjen kun ut desember. Så skal du ha denne, må du være rask ...

Jobbet halve året, tjente 175 millioner

Jaguar I-Pace EV320 Motor: Elektrisk, to motorer. Batteri: 90 kWh Effekt: 320 hk / 500 Nm. 0-100 km/t: 6,4 sek. Rekkevidde: 470 kilometer (WLTP) Toppfart: 200 km/t. Lengde x bredde x høyde: 468 / 189 / 155 cm. Bagasjerom: 505 / 1.163 liter Vekt: 2.133 kg. Pris fra: 599.000 kroner Pris testbil: 699.000 kroner

Det kan nok bli et løft i salget av I-Pace takket være den nye innstegsmodellen EV320.

Visste du at?

– I-Pace kan vade i opptil 50 cm vann!

– Via en software-oppgradering, fikk I-Pace bedret rekkevidden med 20 kilometer. Oppdateringen ga blant annet bedre energigjenvinning og mer effektiv drivlinjer.

– I 2017, året før Jaguar I-Pace ble lansert i Norge, ble det kun solgt 299 Jaguar i Norge.

Langtur til fjells med I-Pace: Les mer her

Video: Se mer av Jaguar I-Pace her: