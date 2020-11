Skarp kritikk etter produksjonens drastiske valg – slik svarer TV 2

GOD KVELD NORGE (TV 2): Nils Kvalvik (39) forlot Farmen-gården etter at deltakerne ble tatt i juks, nå reagerer han på at Inger Cecilie «IC» Grønnerød får bli etter brannpåsetning.

Nils Kvalvik, som selv jobber som brannmann, mener produksjonen gjorde en stor feil under brannen i onsdagens episode.

39-åringen reagerer også på at produksjonen ga Grønnerød et alibi.

I midten av oktober ble det kjent at syv av elleve deltakere hadde brutt reglene inne på gården. De hadde deriblant møtt utenforstående, dratt på besøk til nærliggende hytter og drukket seg fulle i skogen. Alt dette er brudd på produksjonens regler.

Kvalvik endte med å trekke seg frivillig og ta en for laget. 39-åringen reagerer på at produksjonen var strenge ved det tilfellet, men ikke gir «IC» noen konsekvenser da hun satt fyr på et broderi innendørs.

Se situasjonen i videoen under:

Mener Asle kunne fått skylda

I et innlegg på Instgram, sier Kvalvik følgende:

– Jeg er veldig skuffet over produksjonen. Vi har lagt oss langflate etter ting som har skjedd og stått skolerett og tatt imot både kjeft og straff. Hvis produksjonen har gjort noe feil her, så syns jeg det er rett og rimelig at de legger seg flat og sier: «Vi gjorde en usedvanlig feilvurdering.», sier han, og fortsetter:

– Det er ikke nok med det, men jeg føler at det her endrer hele dynamikken til Farmen. Sånn som det så ut der, så var produksjonen med på å gi «IC» et alibi. Hvis Daniel hadde valgt for eksempel Asle til førstekjempe, på det grunnlaget at han følte det var ham – hadde ikke da produksjonen vært med å sørge for at feil person gikk videre?

Kvalvik viser til at produksjonen hev det brennende broderiet ut på gresset, hvor utfordrer Asle Kirkevoll (63) ble den første til å oppdage brannen.

TV 2 svarer

I en mail til God kveld Norge, svarer programredaktør Kathrine Haldorsen på kritikken som rettes mot kanalen.

– Produksjonen er aldri delaktige i, eller oppfordrer til, sabotasje. All sabotasje er alene deltagerne sin idé, og de står for all gjennomføring uten vår hjelp, skriver hun.

Hun forteller videre at det er viktig for produksjonen å få være med på det som skjer med kamera, slik at de kan fortelle historien på en korrekt måte. Hun sier videre at det oppstod en misforståelse på hvem som skulle slukke brannen.

– Den beste løsningen var å få broderiet fort ut og bort fra huset. Bakken utenfor huset var våt, forteller hun.

Ekstra bemanning

Kvalvik retter også kritikk mot produksjonen for at de tillot en deltaker å sette fyr på noe innendørs og stiller spørsmål ved om det var gjort noe ytterlige tiltak.

– Nå vet jeg ikke hvem som var tilstede fra produksjonen og om de hadde med seg folk fra brannvesenet som aksepterte det, men jeg vil tro at brannvesen på et faglig grunnlag ikke vil akseptere at det setter fyr på noe inne i et hus.

Haldorsen forklarer at at de hadde ekstra bemanning siden de visste hva som skulle skje og påpeker at situasjonen var under kontroll hele veien.

– Vi hadde ekstra beredskap i form brannteppe og brannslukningsapparat i bakhånd. Det var folk tilstede i rommet hele tiden, og det er viktig for oss å understreke at Inger Cecilie aldri satte noe eller noen i fare med det hun gjorde. Situasjonen var under kontroll hele veien. Hverken deltagere, dyr eller hus var i fare, sier hun.