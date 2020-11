I 30 år har Julenissens Postkontor i Drøbak fått tilsendt brev fra barn over hele verden med juleønsker og hilsener. I år er ønskene litt annerledes.

– Til julenissen: Jeg håper du har det bra. Har du fått korona? Jeg håper ikke du er syk. Jeg tror ikke så mange kan smitte deg på Nordpolen.

Det skriver Jenny (4) i et brev til julenissen.

Alle brev som blir adressert til nissen i Norge ender opp hos Julenissens Postkontor i Drøbak, som i år fyller 30 år.

2,5 tonn med julepost

Det fargerike julekontoret et lite stykke utenfor Oslo har mottatt over 2,5 tonn med brev siden 1990, der Barbie, Lego, bamser og fred på jord har toppet ønskelistene. Men i år har koronapandemien satt preg på hva barn verden over håper å få til jul.

Amos (1) fra Hong Kong i Kina ønsker at koronaviruset forsvinner slik at han kan leke ute igjen, mens Isabell fra Tyskland ønsker at alle får en god helse.

– Barn er barn. Det er jo ønsker som PlayStation, flyvende Tesla og slim, men jeg har merket at det er litt annerledes i år. Jeg er veldig overrasket over brevene jeg har fått tilsendt. De er så livstenkende. Barna ønsker å få det godt igjen, sier Eva Johansen (78), som sammen med ektemannen Willy etablerte postkontoret for 30 år siden.

– En kjempejobb

78-åringen stortrives med å lese alle de morsomme og rørende brevene som sendes inn hvert år, men innrømmer at det krever mye arbeid.

– Du aner ikke hvor mye moro jeg har det her, men det er en kjempejobb.

I fjor mottok postkontoret om lag 20 000 brev og fikk svart på 4000 av dem. Selv om ikke alle av årets brev er lest gjennom ennå, ser Eva at brevbunken er langt fra så stor som den pleier å være.

JULEPOST: Eva Johansen (78) har jobbet på Julenissens Postkontor i 30 år. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Det jeg merker aller mest er at jeg ikke har fått på langt nær så mange brev som før. Nå har man helt andre ting å tenke på, så da er nok ikke julefeiringen det som står i fokus, sier hun.

Julebrev-utstilling

Likevel skal postkontoret markere 30-årsjubileet på storstilt vis.

– Vi skal få lov til å lage en utstilling, hvor vi viser noen av de beste brevene sendt fra hele verden og vise hele historien om hvordan Drøbak har blitt hjemmet til Julenissen, sier Bianca Boege, kurator ved Avistegnernes hus i Drøbak.

Fra første adventshelg stiller Avistegnernes hus ut høydepunkter fra brevene, og i samarbeid med Frogn kommune inviterer de store og små til storslagen julekortutsending.