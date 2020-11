Journalist tiltalt for forulemping av politiet og kroppskrenkelse mot kvinne

Hendelsen skal ha skjedd i en park i Oslo på nasjonaldagen i år.

Mannen i 20-årene er tiltalt for å ha utøvet vold mot en kvinne. Ifølge tiltalen ble kvinnen slått flere ganger i hodet og ansiktet med knyttet neve.

Den tiltalte jobber som journalist i et riksdekkende mediehus, der han har en fremtredende rolle.

Skrek og sparket

I forbindelse med hendelsen ble mannen pågrepet av politiet. Ifølge tiltalen skal mannen da ha motvirket politiet ved å spenne kroppen, skrike og sparke.

Ifølge tiltalen har mannen også forsøkt å kaste av seg den ene politibetjenten som satt over han i politiets cellebil.

Under pågripelsen skal den tiltalte ha kalt politiet «motherfucker» og «kuksuger» og ropt flere andre skjellsord.

– Han erkjenner at han motsatte seg selve pågripelsen, han oppfattet ikke at det var noen grunn til at han skulle pågripes, og fordi han var beruset ble det en panikkartet situasjon for ham, sier mannens forsvarer, Silje Elisabeth Stenvaag, til TV 2.

Nekter straffskyld for vold

TV 2 har vært i kontakt med den tiltalte mannen. Han nekter straffskyld for vold.

Også kvinnen mener hendelsen har blitt blåst ut av proposjoner.

– Denne saken er blåst ut av proporsjoner. Det stemmer at vi kranglet verbalt og høylytt i parken, men det forekom aldri noe slag. Hvorfor vitnene sier dette forstår jeg ikke. De var langt unna og det var mørkt. De må ha sett feil og det har fått enorme konsekvenser, sier kvinnen, som ikke forstår hvorfor hun er fornærmet i saken.

Forsvareren understreker også at mannen benekter straffskyld for vold mot fornærmede, noe som også støttes av fornærmede.

– Dette bygger på forklaringer fra to perifere vitner, og fornærmede har aldri påstått at det ble brukt vold. Det foreligger ingen merker eller skader etter noe vold heller, så det er en tiltale det er vanskelig å forstå grunnlaget for, ser Stenvaag.

Mannen er tiltalt for flere straffbare handlinger. Han er tiltalt for å ha utøvet vold mot en annen person og for å ha hindret en offentlig tjenestemann i å utføre en tjenestehandling.

I tillegg er mannen tiltalt for å ha forulempet en offentlig tjenestemann under eller på grunn av utføringen av tjenesten.

Saken skal tas opp i Oslo Tingrett i slutten av november. Det er satt av en dag til saken.