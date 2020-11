Fikk akutt diaré under bystyremøte - glemte å skru av kamera

Det var Haugesund Avis som først omtalte saken.

– Jeg fikk akutt diaré. Sånn skikkelig, sier Bjørn Erik Davidsen (50) til avisen.

Han er gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Haugesund.

Onsdag kveld var de 49 bystyremedlemmene i Haugesund samlet på Teams-møte. Med både lyd- og kameraoverføring, ble møtet strømmet og sendt direkte på kommunens hjemmesiden. Det vil si åpent for alle som ville se møtet.

Det som i utgangspunktet var et helt ordinært møte uten særlig dramatikk, skulle raskt få en liten vending.

Måtte veldig på do

Hjemme hos en av bystyremedlemmene oppstod det et en liten krise midt under bystyremøtet på Teams.

MDG-politiker Bjørn-Erik Davidsen (50) måtte plutselig veldig på do. Og det hastet med å komme seg dit.

Hadde to valg

Etter hvert ble behovet for et toalett så stort at han måtte bestemme seg for én av to muligheter:

Enten kunne han bare forlate møtet. Ellers kunne han bli værende i møtet og ta det med seg på toalettet — med kamera og mikrofon avskrudd.

– Å bare gå fra møtet fant jeg ikke forsvarlig. Å skru av kan fort føre til at man faller ut av saken, og i verste fall kan stemme feil i avstemming, slik at en sak kommer helt feil ut, sier Davidsen til avisen.

Tok med møtet på toalettet

Han tok derfor med seg PC-en og møtet inn på toalettet. Det synes han var en glimrende måte å følge med videre på.

Mens han satt og fulgte med på møtet, oppdaget han plutselig en lystig stemning på skjermen. I bakgrunnen hørte han både humring og latter fra noen av deltakerne.

Da innså han at han glemte å skru av kameraet på PC-en.

Han er usikker på hvor lenge kameraet var på, men mener det ikke kan ha vært mye som ble sett. Lyden hadde han i hvert fall klart å skru av.

– Fare for å glemme det viktige

Haugesund-politikeren mener det ikke skal undervurderes at alle kan gjøre feil — også politikere.

Han forteller at også at andre kan lære av hans litt uheldige hendelse:

– Får du akutt diaré og tror du kan løse det med multitasking, er det fare for at du glemmer å skru av den viktige knappen mens det står på. Ikke stol på at kameraet er slått av, sier Bjørn-Erik Davidsen.