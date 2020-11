At du kan utstyre bilen med takstativ og hengerfeste er nok noe de fleste bileiere har tatt for gitt – i mange år.

Men slik er det ikke nødvendigvis lenger. Elbilene har nemlig forandret bilmarkedet, også på dette området. Lenge fikk du ikke hengerfeste på noen elbiler. Det samme gjaldt muligheten for å ha last på taket.

Nå begynner dette å komme på flere modeller, men det finnes fortsatt unntak.

En av dem er bilen som er Norges mest solgte akkurat nå, nemlig Volkswagen ID.3. Denne er ikke godkjent for å ha taklast, du får den heller ikke med hengerfeste.

Og da har du en utfordring, hvis du for eksempel ønsker å ha med deg en sykkel på tur.

Plass til to sykler

Det har imidlertid Volkswagen funnet en løsning på, den viste de frem da de nylig presenterte storebror ID.4 her i Norge. Nå tilbyr de nemlig et såkalt transportfeste til ID.3. Her kan du for eksempel få med deg to sykler.

– Vi synes det er hyggelig at det er interesse rundt tilbehør. 11 prosent av ID.3-kundene våre til nå har valgt å få transportfestet ettermontert, på kontrakt. Vi regner med at dette vil øke noe fremover, samt at en del kunder vil kontakte forhandlere for å få det gjort, forteller Volkswagens norske kommunikasjonssjef Anita Svanes.

Sjekk plasseringen av denne skiboksen!

VW ID.3 er Norges mest solgte bil akkurat nå – og begynner å bli et vanlig syn på veiene våre.

Makslast på 55 kilo

Her er det også penger å spare ved å velge dette samtidig som man bestiller bilen:

– Ja, pris for transportfestet sammen med nybil, er på 8.999 kroner. Dette er da uten moms, det er som kjent ikke moms på nye elbiler. Pris for ettermontering ligger på rundt 15.000 koner. Dette kan variere litt, på grunn av lokale timepriser, opplyser Svanes.

Selve festet har en avtagbar krok, hvor innfestingen er skjult bak bilens skiltplate. Dette er naturligvis fullt integrert mot bilens elektronikk. Maks lasteevne på dette er for øvrig på 55 kilo.

Takboks og vekt: Dette kan bli en utfordring for mange

Kia er blant dem som har fått til løsninger med begrenset hengervekt: Deres e-Soul og e-Niro er godkjent for å dra inntil 300 kilo.

Spesiell Tesla-løsning

Volkswagen er langt fra de eneste som har slike løsninger. Flere produsenter tilbyr hengerfester som kun kan brukes til å transportere ting på, ikke til å dra tilhenger. Mens andre har funnet løsninger som gjør at man kan trekke en svært begrenset hengervekt.

Det finnes også kreative løsninger for å kompensere for manglende taklast. En av dem som har vakt mest oppsikt har du kanskje sett på Tesla Model X. Rett og slett en stor bagasjeboks, montert på tvers bak på bilen. De spesielle Falcon-dørene på denne bilen gjør at skiboks er utelukket.

Ford jobber også med å finne smarte løsninger for ski på sin kommende elbil Mustang Mach-E. Heller ikke denne er godkjent for taklast. Her kan det i stedet bli tilpasset en skiluke i bilene som skal selges i Norge. Sannsynligvis også alternativer for å kunne feste ski til hengerfestet.

Veldig spesielt – men det skal faktisk være sånn

Video: Her setter han verdensrekord – i å dytte bil