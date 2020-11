Vaksine-gründer sier at koronavaksine kan bli brukt i desember

Legemiddelselskapet Pfizer kunngjorde nylig at deres koronavaksine har er 90 prosent effektiv. Vaksinen er utarbeidet i samarbeid med det tyske legemiddelselskapet Biontech.

Biontechs grunnlegger, professor Ugur Sahin, sier i et intervju med Sky News, at noen britiske pasienter kan få injeksjonen av koronavaksinen i løpet av desember, dersom britiske helsemyndigheter tillater det.

– Men det vil ikke bety at situasjonen vil endre seg noe særlig. Dette kommer til å bli en tøff vinter, understreker Sahin videre.

Han sier imidlertid også at verden, med vaksinens hjelp, vil returnere til normalen i midten av 2021.

Effektivitet

Sahin innrømmer at det ligger et ekstra press på selskapet, etter at vaksinens testresultat viste at den har en effektivitet på 90 prosent.

– Ja, selvfølgelig. Men dette er ikke et kappløp mot hverandre, det er derimot et kappløp mot tiden.

Han sier videre at alle stadig har et eget ansvar for å følge smittevernreglene.

– Dette handler ikke bare om regjeringer. Det viktigste her er å bruke munnbind, være forsiktig og unngå at man er store grupper mennesker samlet i det samme rommet over lengre tid.

Hvor effektivt er 90 prosent?

90 prosent effektivitet er et veldig godt resultat for en vaksine.

Ifølge New York Times krever den amerikanske legemiddeletaten Food and Drug Administration at vaksiner må være minst 50 prosent effektive for å hastegodkjennes til medisinsk bruk. Pfizer og BoiNtechs vaksine er vesentlig mer effektiv enn dette minstekravet.

Samtidig viser avisen til at influensavaksiner ikke har en høyere effektivitet enn mellom 40 og 60 prosent, ettersom influensaviruset stadig utvikler seg. Til sammenlikning har to doser av meslingvaksinen vist seg å være 97 prosent effektiv.