Lover EM-svar innen mandag

Generalsekretær i Norge håndballforbund, Erik Langerud, bekrefter overfor NTB at fristen for å komme med et svar til Det europeiske håndballforbundet (EHF) er førstkommende mandag - ikke tirsdag slik som det tidligere er kommunisert ut.

Er lovet svar innen mandag

Da må NHF svare på om de kan arrangere EM i Trondheim eller ikke. Den ballen ligger for øyeblikket på norske myndigheters banehalvdel. En oppdatert smittevernsprotokoll ble sendt inn tirsdag denne uken.

– Det korte svaret er at det er «work in progress». Vi venter på svar fra myndighetene. Vi er lovet det innen mandag, sier håndballpresident Kåre Geir Lio til TV 2.

Planen er at Norge og Danmark skal dele mesterskapet, men slik situasjonen er nå opererer de to nasjonene med ulike smittervernsregler. Norges strenge krav om at én positiv koronatest fører til at en hel nasjon kastes ut av mesterskapet må lempes på for at EM på norsk jord skal bli en realitet.

I EHF venter man nå spent på hva norske myndigheter kommer frem til. Når fristen går ut mandag, er det 17 dager til den første kampen kastes i gang.

– Jeg håper for alt i verden at vi får planlagt og gjennomført det som tenkt. Da tror jeg at det går fint. Både for NHFs del, de har lagt ned mye arbeid, og de frivillige i Trøndelag. Jeg håper virkelig at vi får det til, sier Ole Jørstad, styremedlem i EHF, til TV 2.

I Danmark har man allerede måtte kutte Fredrikshavn som arrangørby og flytte alle gruppespillskampene til Herning som følger av den forverrede koronasituasjonen.

– Frykt er unyttig nå

I Norge øker også smitten, og onsdag måtte Norge avlyse privatlandskampen mot Israel. I kjølvannet av den avgjørelsen kom Bjørn Guldvog, direktør i Helsedirektoratet, med en uttalelse som fikk hele Idretts-Norge til å sperre opp øynene.

– Det er egentlig ønskelig at de samme kravene stilles til idrettsutøvere som til andre yrkesaktive, sa Guldvog til VG.

Skulle det bli en realitet, vil det få store konsekvenser for Eliteserien i fotball. Det vil samtidig gjøre det meget vanskelig å få avviklet håndball-EM på norsk jord.

– Han uttaler seg i generelle termer. Jeg vil ikke tolke det på noen som helst måte. Vi venter på svar fra myndighetene, sier håndballpresident Lio.

– Frykter du at det kan bli en realitet?

– Frykt er en forholdsvis unyttig posisjon nå. Vi må være løsningsorienterte hele veien. Om det blir en realitet, så blir det en realitet.

Lio vil ikke begi seg ut på noen spekulasjoner om hvilke konsekvenser en eventuell innstramming av reglene knyttet til idrettsutøvere vil få for EM.

– Trenger noe å glede seg over

Generalsekretær Langerud derimot klar på at om Norge ikke får fritak fra gjeldene regler, er det kroken på EM-døren.

– Det er ingen tvil om at det ser krevende ut. Jeg så jo Guldvogs uttalelser i går, men vi sitter rolig i båten, sier Langerud til TV 2.

– Hva tenkte du da du hørte det?

– Jeg antok at det kom litt som en konsekvens av en ganske fersk avgjørelse med avlyst landskamp. Vi har hele tiden stått på at vi må rette oss etter myndighetene. Det er fagfolk.

Derfor er det lettere å skulle svelge et eventuelt avslag fra myndighetene. Troen er likevel sterk på at man skal få det til.

– Norge hadde trengt noe å glede seg over i desember. Det har vært en tradisjon i 30 år å følge med på Håndballjentene i adventstiden. Det er mellom én og halvannen million som ser på når de spiller. Det tror jeg Norge hadde trengt nå. Det overskygger likevel ikke smittesituasjonen, sier Langerud.

Danmark kan bli løsningen

EHF-styremedlem Jørstad føler seg trygg på at EM vil bli avviklet på en smittevernsfaglig trygg måte på norsk jord.

Ole Jørstad, styremedlem i EHF. Foto: Geir Olsen

– Jeg har forståelse for at han (Goldvog) mener det. Så må han også har forståelse for at idretten, i alle fall et stort internasjonalt mesterskap, må få lov til å diskutere og legge frem protokoller og gjøre ting sikkert. Jeg regner med at det offentlige har forståelse for det, sier Jørstad.

Foreløpig jobber man som at Norge og Danmark skal arrangere mesterskapet sammen, men Jørstad er sikker på at man finner en løsning selv om det skulle komme et negativt svar innen mandagens deadline.

Trønderen påpeker at Danmark har erfaring med å arrangere mesterskap for 16 nasjoner tidligere.

Det har ikke lyktes TV 2 å få kontakt med Kunnskapsdepartementet om en uttalelse knyttet til håndball-EM.