Janne Formoe åpner opp om forholdet

GOD KVELD NORGE (TV 2): Janne Formoe og Jan Fredrik Karlsen har over flere år hatt et av-og-på-forhold. Nå forteller Formoe hvordan de fant tilbake til hverandre igjen.

Skuespiller Janne Formoe (45) og artistmanager Jan Fredrik Karlsen (47) har hatt et av-og-på-forhold i flere år, men fant tilbake til hverandre igjen for femte gang i 2018.

De ble sammen i 2004 da de møtte hverandre på Senkveld og det ble en del flørting backstage.

Hang sammen gjennom sommeren

I podkasten «Ida med hjertet i hånden» åpner Formoe opp til Ida Fladen om hvordan hun og Karlsen fant tilbake til hverandre igjen etter flere år med pause.

– Egentlig var det slik at jeg hadde bestemt at vi var gode venner, forteller Formoe.

Hun mener at de har funnet tilbake til hverandre igjen fordi det ligger en dyp kjærlighet bak og sier de utfyller hverandre.

Sommeren 2018 fikk de kjenne ekstra på at det stemte:

– Begge er veldig glad i Sørlandet på sommeren. Jeg har alltid base i Kristiansand og skulle jobbe med Sabeltann, og han var på hytta i Mandal, sier hun og fortsetter:

– Jeg var på besøk og hang der litt, og vi hadde mange samtaler. Det gikk ikke lang tid, ettersom vi kjenner hverandre godt - at vi fant ut at vi skulle kjøre på. Så ble vi kjærester, forteller Formoe.

Ett år senere fridde Karlsen til Formoe på bursdagen hennes på den samme hytta i Mandal.

Utsatt bryllup

Formoe og Karlsen skulle egentlig gifte seg på Sørlandet i sommer, men har valgt å utsette bryllupet sitt på grunn av koronasituasjonen.

– Bryllupet hadde ikke blitt så stas hvis jeg ikke kunne klemt mine egne foreldre eller venner, sier Formoe i podkasten.

Hun ville heller ikke måtte stresse med å passe på ulike koronarestriksjoner og at det skulle bli masse koronasnakk i bryllupet. Derfor valgte de å utsette det et år.

Nå er hun igjen litt bekymret for hvordan det skal bli med bryllupet. Det setter en liten demper på alt rundt planleggingen.

– Da går jeg litt ned i kjelleren, forteller Formoe og krysser fingrene for at situasjonen bedrer seg etter hvert.

Av-og-på-forhold

Forholdet til Karlsen og Formoe har vært av og på gjennom flere år. Det har ikke vært lett for dem med alle skriverier om forholdet.

– Det har vært ganske strevsomt, og det var skamfullt når det stod på, sier Formoe.

Hun hadde flere ganger et håp om at forholdet skulle fungere:

– Jeg ville få det til, og jeg ville ikke at datteren vår skulle bli et skilsmissebarn. Jeg ville ikke gi opp ideen om oss, forklarer hun.

Formoe ville ikke at alle årene sammen skulle føles som bortkastet tid, og ville heller ikke at det skulle være helt slutt.

SAMME VERDIER: Janne Formoe mener hun og Jan Fredrik Karlsen deler mange av de samme verdiene og hun liker spontaniteten hans. Foto: Lise Åserud

– Kanskje det var litt sånn at jeg følte at det var oss. Jeg synes det var flaut at det ble skrevet om og tullet mye med det, sier skuespilleren.



Falt for spontaniteten

Allerede en av de første gangene Karlsen og Formoe møttes, før de ble kjærester, så spådde Formoe fremtiden sin med artistmanageren:

– Jeg sa at: «Jeg og deg kommer til å gifte oss og få barn sammen.» Og da svarte han: «Nei, det kommer ikke til å skje», ler Formoe.

Skuespilleren nøler ikke når hun skal svare på hva det var som gjorde at hun falt for Karlsen:

– Den spontaniteten! Han er ekstremt god til å lage en fest i festen, og god til å se mennesker rundt seg, forteller hun.

Hun understreker at begge er familiekjære og at det også gjorde at hun falt for artistmanageren.