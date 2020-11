– Arsenal i karantene ti dager i Molde? Ha-ha, det tviler jeg på!

Molde er den klubben i Norge som trolig blir hardest rammet dersom Helsedirektoratet fjerner fotballspilleres fritak fra karantene når de kommer til Norge.

26. november skal den engelske storklubben Arsenal til Norge for å møte Molde. Dersom Helsedirektoratets nye vurderinger blir realisert, ville Arsenal i utgangspunktet måttet være i karantene i Norge i ti dager før kampen.

Men Erling Moe innser nok at det er særdeles liten sannsynlighet for at Arsenals stjernegalleri ender opp med å ta en ti dagers karantene på Seilet hotell i Molde.

– Ha-ha-ha, det tviler jeg på kommer til å skje, sier Molde-trener Erling Moe til TV 2.

– Det ville jo ødelagt for Premier League og hele den biten der. Nei, det kommer ikke til å skje, sier Erling Moe.

– Det tror jeg vi bare kan glemme! Så vet vi at om de kommer seg inn til Molde, så tar de rett inn på hotellet. Jeg tror ikke det er noen fare for at de smitter én person som er utenfor laget engang, sier Molde-spiller Eirik Hestad.

Frykter konsekvensene

Molde-treneren blir langt mer alvorlig når han snakker om hva han faktisk tror kan bli konsekvensene av at en karantene på ti dager blir gjeldende også for fotballspillere.

– Det vil vanskeliggjøre fotballen i Norge voldsomt om noe slikt blir realiteten. Det vil bli særdeles vanskelig for oss å fullføre begge turneringene før nyttår. Vi vil ikke klare å gjennomføre innenfor tidsfristene som er satt i alle fall. Det tror jeg vi kan konkludere med, sier han.

Han håper å unngå en situasjon der Molde blir tvunget til å velge mellom Europa og norsk Eliteserie.

– Det vil jo gå på bekostning av noe: Si at vi skal spille på en bane ute i Europa, så må vi jo ligge der og vente til vi er ferdig med Europa-kampene. Da vil det få store, inngripende konsekvenser for det norske seriespillet siden vi ikke vil få spilt kamper her hjemme. Snur du på det og vi må trekke oss fra Europa, så vil det sikkert komme inngripende konsekvenser som utestengelser, bøter og den slags, sier Erling Moe.

Eirik Hestad har liten tro på det ender med et verst tenkelig scenario.

- Per dags dato så virker ikke det som et levelig forslag. Det virker som bare tull spør du meg. Det er vel lite som tyder på at fotballen er en smittebærer på landsbasis, mener Hestad som understreker at fotballen lever under særdeles strenge smittevernsregler.

– Møter ikke folk på tur

Han påpeker at det for hans del bare blir spekulasjoner. Samtidig håper han at Bjørn Guldvogs uttalelser kanskje ikke var så

– Det blir jo selvfølgelig litt spekulasjoner etter noen slike uttalelser, men så var det sikkert litt uoverveide spekulasjoner fra hans side, håper Erling Moe.

Hans erfaringer er i alle fall at den såkalte UEFA-protokollen Molde har levd under i forbindelse med kampene i Europa, har vært mer enn god nok.

– Vi har jo stått oppe i det hele høsten med de retningslinjene som har fulgt med. Det har føltes veldig trygt og godt ut. Vi er avskjermet fra alle når vi er ute og reiser. Vi flyr privatfly, vi går rett inn i busser som venter på oss og vi har egne seksjoner på hotellet. Vi møter ikke folk, påpeker Erling Moe.