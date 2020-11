Stor oversikt: Dette er bruktbilene med minst feil

ÛHvert år selges det rundt fire ganger så mange bruktbiler som nybiler her til lands.

Ved kjøp av bruktbil er det naturligvis flere faktorer å ta hensyn til. Men det er ikke noe å legge skjul på at driftssikkerhet og kvalitet ofte veier tyngst for veldig mange.

Nå har tyske TÜV, som er en sammenslutning av tyske test-organisasjoner, sett nærmere på hele ni millioner bruktbiler.

Til grunn for rapporten ligger feil og mangler som har med sikkerhet og driftssikkerhet å gjøre.

Mercedes best ut

Videre har TÜV delt oversikten inn i ulike alderskategorier, med bruktbiler fra tre og opp til 11 år.

I førstnevnte kategori, altså for bruktbiler opptil tre år, er det Mercedes GLC som har minst feil av alle og kommer best ut. Her er feilprosenten bare 1,7 – i motsetning til verstingene som har en feilprosent på over 20.

På de neste tre plassene følger Mercedes B-Klasse, Opel Insignia og Porsche 911, med en feilprosent på 2,2.

I denne kategorien er det Mercedes som utpeker seg mest positivt. De har nemlig fem modeller inne på topp 10-listen over bruktbilene med minst feil.

Dette er de største tabbene i bruktbilmarkedet

Tyske biler dominerer

Hvis vi ser på topplisten over de litt eldre bruktbilene, som er opptil syv år, er det Porsche 911 Carrera som topper listen. Her er feilprosenten 4,1.

På de neste plassene følger Audi TT og Mercedes B-Klasse.

I T ÜV sin nye rapport er det gjennomgående tyske biler som scorer godt på driftssikkerhet. Her er det Mercedes, Porsche og Audi som utpeker positivt, ifølge rapporten.

Se oversikten nederst i saken.

Det er ikke første gang Porsche 911 scorer bra i den tyske kvalitetsundersøkelsen.

– Full kontroll

– Dette viser at de tyske bilprodusentene fortsatt har kontroll på det de er kjent for. Nemlig orden og kvalitet. Da kanskje Mercedes i særdeleshet. At både GLC og B-Klasse kommer på topp tror jeg også mange nordmenn vil like. Disse bilene har jo solgt godt her hjemme også, kommenterer Brooms bilekspert, Benny Christensen, og legger til:

– Den største overraskelsen her er kanskje Opel Insignia. Opel er ikke tradisjonelt kjent for bare god kvalitet. Men jobben de har lagt ned de siste årene har tydeligvis begynt å gi frukter. Dessuten er jo Insignia etter hvert en velprøvd modell.

– At Porsche også er å finne på topplisten har nesten etter hvert blitt en vane. Det er ikke første gang 911 er høyt oppe. Neppe siste heller, sier Benny.

Bruktbilene inntil tre og fem år med minst feil. Tabellen viser bilmodell og feilprosent:

Inntil 3 år Inntil 5 år 1. Mercedes GLC 1,7 % 1. Porsche 911 Carrera 2,7 % 2. Mercedes B-Klasse 2,2 % 2. Opel Karl 3,8 % 2. Opel Insignia 2,2 % 2. Porsche Macan 3,8 % 2. Porsche 911 Carrera 2,2 % 4. Mercedes GLE 4,5 % 5. Mercedes SLC 2,4 % 5. Mercedes SLC 4,6 % 6. Audi Q2 2,5 % 6. VW Golf Sportsvan 4,8 % 6. Hyundai i30 2,5 % 7. Mazda 2 5,1 % 8. Mercedes A-Klasse 2,6 % 8. Mercedes B-Klasse 5,2 % 9. Mazda CX-3 2,7 % 9. Audi Q5 5,3 % 10. Mercedes C-Klasse 2,8 % 9. Mercedes A-Klasse 5,3 % 9. Mercedes GLK 5,3 %

Bruktbilene inntil syv og ni år med minst feil. Tabellen viser bilmodell og feilprosent:

Inntil 7 år Inntil 9 år 1. Porsche 911 Carrera 4,1 % 1. Porsche 911 Carrera 6,7 % 2. Audi TT 7,3 % 2. Mercedes SLK 7,5 % 3. Mercedes B-Klasse 7,8 % 3. Audi TT 10,0 % 4. Toyota Auris 8,6 % 4. Mitsubishi ASX 11,5 % 4. VW Touareg 8,6 % 5. Audi Q5 12,2 % 6. Mercedes A-Klasse 8,7 % 6. BMW X1 12,5 % 6. Porsche Cayenne 8,7 % 7. Audi A6/A7 12,7 % 8. Mercedes SLK 8,8 % 8. Mercedes GLK 13,3 % 9. Audi A3 9,0 % 8. VW Golf Plus 13,3 % 10. Audi Q5 9,1 % 8. VW Touareg 13,3 %

