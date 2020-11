Tettey om «Nesten-Norge»: – Vanskelig å akseptere

Det blir stadig tøffere for herrelandslaget å spille seg til et mesterskap. Alexander Tettey (34) vet hvordan det kan være, og innrømmer at han har vondt av Norges beste menn.

I Nations League-playoffen mot Serbia måtte Norge nok en gang se et mesterskap glippe mellom fingrene. Etter at privatlandskampen mot Israel ble avlyst onsdag, blir veien mot et mesterskap nok en gang av det tøffe slaget.

En som vet hvordan det er å snuble på målstreken, er Alexander Tettey. Norwich-spilleren har ti år bak seg på landslaget og var en del av generasjonen som ble selve definisjonen på «nesten-Norge».

– Jeg har jo opplevd det to ganger selv, det såkalte playoff-spøkelset vi har over oss. Det er bittert og vanskelig å akspetere i ettertid. Man føler at man er så nært, men så blir den en stor nedtur, forklarer Tettey.

I 2007 var han en del av et Norge som var på vei til EM da de ledet 2-0 borte mot Tyrkia i en helt avgjørende kamp. To keepertabber og to baklengsmål senere sto det 2-2, og EM-drømmen var så godt som knust. Tettey og landslaget skulle så få en ny mulighet da Ungarn var motstander i EM-playoffen i 2015, men ungarerne ble for sterke og slo Norge 3-1 sammenlagt.

– Jeg trodde virkelig at vi skulle klare det i 2015. Det er masse jeg har tenkt på i ettertid som vi spillerne kanskje ikke var forberedt på. Disse kampene har en helt annen ramme og et helt annet press enn andre kamper. Til slutt blir det helt tomt, for du føler du kan gjøre bedre. Det følte mange av oss etter kampen mot Ungarn, minnes Tettey.

Føler med laget

8. oktober satt han benket foran TV-skjermen i sitt hjem i Norwich, der fikk han se at nok en mesterskaps-drøm ble knust for Norge, da Serbia vant 2-1 på Ullevaal.

– Det er tøft. Jeg så den kampen og satt og heiet i stua. Så skal det sies at de ikke hadde vært i EM om de hadde vunnet, de ville jo hatt en kamp til som kunne gått alle veier, men det er jo vondt, sier Tettey.

Han drar igjen paralleller til sine erfaringer fra avgjørende landskamper, når han skal prøve å sette ord på hva han tror gikk galt denne gangen.

– Man kan snakke mye om forberedelser, taktikk og hvordan spillerne er mentalt klare til disse kampene, men til syvende og sist handler det om de 90 minuttene. Det er situasjoner på kampdag som avgjør. Så spørs det, har vi spillerne vært klare for det? Har vi vært forberedt nok? Skjønner vi betydningen av de kampene?, undres trønderen, samtidig som han føler seg sikker på at dagens generasjon vil klare å ta Norge til et mesterskap.

– Jeg håper veldig at det spøkelset forsvinner i nærmeste framtid, og jeg tror det skjer. De har en fin gruppe med toppspillere som Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King. De kommer til å gjøre det mye bedre, og da kommer Norge til mesterskap, helt klart. De må bare være tålmodige, sier Tettey.

Sørloth-feiden

34-åringen har også fått med seg episoden mellom Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth. Tettey liker svært dårlig at en sak som denne ble lekket til mediene.

– Nei, jeg ville ikke vært fornøyd. Man blir litt forbanna, og så peker du på de som visste det og spør hvem som har gjort det. Om vi midtbanespillerne i Norwich for eksempel har hatt et møte og du plutselig ser det i lokalavisen, da begynner du å lure på hvem i det rommet som har tipset de forskjellige. Det skal bli i laget, sier han bestemt.

Han er klar på at hendelsen mellom Lagerbäck og Sørloth ikke er av det uvanlige slaget, men understreker samtidig viktigheten av holde slike samtaler internt.

– Det er alfa omega. Du er i en gruppe og du beskytter gruppen uansett hva. Alt som blir sagt må bli i garderoben. Og det gjelder ikke bare for Norge, det skjer jo over alt. Det kommer ut informasjon, men hvordan? Hvordan kommer informasjonen ut når det er bare kjernen av gruppen som vet det? Jeg synes det er et stort problem og det skal ikke skje.

– Kan dette føre til at spillerne blir redde for å si sine meninger?

– Så klart. Det er jo vanlig at man kan bli redd og holder ting inne, eller at du velger å ikke si ting foran gruppen. Jeg syns det blir feil, for som gruppe jobber man sammen og ikke én og én. Har du noe å si, bør du kunne si det foran gruppa.

Nå håper Tettey uansett at saken er lagt død fra landslaget side, og at det ikke får konsekvenser i form av mindre spilletid for Alexander Sørloth.

– Det er sånt som skjer i en garderobe, men nå tror jeg de er ferdige med det, og det bør ikke være noen dårlige følelser nå. Det burde ikke være noe sånn at Alex ikke får spille på grunn av det. Han er en av de beste spissene vi har, og han burde konsentrere seg om å hjelpe Norge til å vinne fotballkamper, avslutter Tettey.