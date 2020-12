Høsten 1990 introduserte Volvo to helt nye modeller. Nemlig 940 og 960. Skjønt ny og ny, fru Blom …

Bilene var egentlig en videreutvikling av den eksisterende 700-serien, som ble produsert parallelt. I prinsipp var det bare bakparten som hadde fått noen endringer. Avsluttingen på taket og bakruten var ikke like bratt, bagasjelokket gjorde at bagasjerommet fikk lavere lasteterskel og baklampene var nye.

Ellers var ikke nyhetene all verden. Det meste var ved det gamle. Så fikk da også Volvo 940/960 ganske hard medfart i datidens presse. «Volvo kjører videre i gamle hjulspor», «Den største skuffelsen er at Volvo ikke har klart å kvitte seg med traktor-følelsen» og «Er dette virkelig det beste Volvo klarer?» var bare noe av det svenske medier skrev om bilen. Det er ofte av sine egne man får det ...

I kjent stil var Herregårdsvognen viktig for Volvos 900-serie også.

Ventet på 850

Mottagelsen kunne definitivt vært bedre for Volvo.

Noe av grunnen var at mange visste det lurte en helt ny og langt mer moderne Volvo i kulissene. Rykter og spekulasjoner hadde begynt å gå om 850. En helt ny og moderne bil, med tverrstilt motor – og teknisk sett helt annerledes enn det man var vant til fra Volvo.

Tilbake til 940. Mange trodde bilen bare var en slags mellom-modell inntil helt nye 850 skulle lanseres året etter – i 1991.

Volvo ga 940 et nytt dashbord, men designet var velkjent.

Ble bestselger

Men selv om den svenske pressen var skeptisk og ga bilen slakt, falt kjøperne for den. Den ble fort Sveriges mest solgte bil. Også her hjemme solgte 940 svært godt. Det er noe med det kjente og kjære …

Det skulle ganske fort vise seg at 900-serien ikke bare var en overgangsbil. Den ble både videreutviklet og forbedret underveis i livsløpet. Ikke minst med tanke på sikkerhet.

Helt fra starten av hadde 940/960 baksete med trepunktsbelte som standard i sedanmodellene. Den kunne også leveres med integrert barnesete. Dette kom også i Herregårdsvognene da det ble innført i nye Volvo 850.

900-serien fikk i 1992 en annen stor nyvinning. Nemlig sidekollisjonsbeskyttelse, eller SIPS, som det blir kalt på Volvo-språket.

Volvo 940 ble produsert fram til 1998. Like lenge som 850. Det var det ikke mange som hadde trodd.

Forsvant samme år som 850

Etter hvert tok 850 over stadig større deler av Volvo-salget. 900-serien som i bunn og grunn var en ti år gammel konstruksjon allerede ved lanseringen, klarte ikke lengre å løpe fra alderen. Bilen var gammelmodig.

I februar 1998, samme år som den nyere Volvo 850 gikk over til å bli S og V70, trillet den siste 940 ut av fabrikkportene på Torslanda-fabrikken. En ære var med det over for Volvo. De hadde bygget sin siste bil med rød støpejerns-motor, stiv bakaksel og bakhjulsdrift.

For mange entusiaster er disse tre tingene det som virkelig er Volvo. Den blir derfor ofte omtalt som den siste «ekte» Volvoen.

Totalt ble 668.046 eksemplarer produsert av 900-serien som omfatter: 940, 960, S90 og V90. Det er omtrent nøyaktig samme antall som en annen stor Volvo-klassiker. Nemlig Amazon. Det skiller bare noen få hundre biler mellom de to.

900-bilene har vist seg å være svært attraktive som bruktbiler. Så sent som i 2017 var dette den mest lettsolgte bilen på Blocket.se – som er svenskenes var på Finn.no. Slett ikke dårlig prestasjon av en nesten 30 år gammel modell.

