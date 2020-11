Småbarnsmoren skvatt da hun så veggen på badet: – Hva skal jeg gjøre?

Den australske kvinnen ante fred og ingen fare da hun oppdaget at hun hadde uønskede gjester i huset.

Mens vinteren er i full anmarsj her til lands, er våren i gang i Australia.

Og, med den australske våren, kommer krypdyrene og insektene.

Australiere er vant til dette, men selv den mest hardbarkede borgeren kan la seg overraske.

Det skriver New Zealand Herald.

Brune objekter

Nylig la en kvinne fra Queensland ut et bilde på den populære Facebook-siden «Mums Who Clean» og spurte de 280.000 andre medlemmene om hva i alle dager hun hadde på veggen.

På bildet ser man syv brune, sylinderformede objekter som hang fast på baderomsflisene hennes.

«Hva skal jeg gjøre? Dette er baderomsveggen min,» skrev hun.

REDE: Vepsen bygger en kokong av blant annet leire, fyller det med døde edderkopper og legger egg i den. Foto: Wikimedia Commons

«Selg huset!»

Det tok ikke lang tid før kommentarene begynte å renne inn, og svært mange skrev kommentarer av typen «løp!», «ekkelt!» og «selg huset!».

Flere har kommentert at de tror det er edderkoppbol, mens andre har skrevet at det er vepsebol.

Økolog ved Universitetet i Sydney, Dieter Hochuli, bekrefter overfor australske News.com.au at de brune objektene tilhører gravevepsen.

Gravevepsen er en såkalt solitær veps som det finnes 732 typer av i Europa. I Norge finnes det fem arter.

Vepsen har larver som ifølge Store Norske Leksikon overvintrer i slike brune kokonger.

– De lever av å fange edderkopper, som de paralyserer og forsegler inn i deres gjørmete leirereder, sier Hochuli.

Gravevepsen bygger reder på forskjellige måter. Noen gjør det i planter eller råtne trær, mens andre lager reder av gjørme, slik som i dette tilfellet.

Redet blir fylt med insekter og edderkoppdyr som vepsen har lammet med giftbrodden sin.



Lever på døde insekter og edderkopper

Hochuli sier at vepsen deretter legger egg i redet, for så å forsegle det og dra sin vei.

De døde insektene og edderkoppdyrene skal gi næring til larven når den er ferdig klekket.

– Så fort de er født, kan vepsebabyene spise de døde edderkoppene helt til de kan tygge seg ut av det mudrete redet som voksne, sier han.

Ikke farlige for andre

Hochuli sier at gravevepsen ikke er farlige for andre enn edderkopper, men at de kan stikke hvis de føler seg truet.

Han anbefaler derfor å fjerne disse redene når vepsen ikke er i nærheten av redet.