Lagerbäck vil vurdere å la Eliteserie-spillere bli hjemme

Landslagssjefen innrømmer at nye karanteneregler kan føre til at de fem spillerne i troppen fra Eliteserien kan miste plassen.

Norges landslag skulle etter planen spilt treningskamp mot Israel onsdag kveld.

Samme dag kom kontrabeskjeden om at kampen ikke ville bli spilt. Det kom frem i en pressemelding fra Norges Fotballforbund.

I utgangspunktet fikk landslaget grønt lys fra Oslos kommuneoverlege, til tross for at Israel hadde avgitt en positiv koronatest. Men Helsedirektoratet mente risikoen for smitte var for stor. Derfor ble kampen avlyst.

– Jeg har 100 prosent tiltro til helsemyndighetene. Dersom de anser det som for farlig å spille kampen, vil det aldri falle meg inn å spørre om hvorfor, sier Lars Lagerbäck til TV 2.

VG skrev i går at helsedirektør Bjørn Guldvog vil vurdere å fjerne karantenefritaket de norske landslagsspillerne har hatt.

– Det er egentlig ønskelig at de samme kravene stilles til idrettsutøvere som til andre yrkesaktive, sa Bjørn Guldvog til VG.

Nå bekrefter Norges landslagssjef til TV 2 at dette kan få konsekvenser for landslagstroppen.

– Vil det være aktuelt å la Eliteserie-spillere bli hjemme om karantenefritaket fjernes?

– Jeg har ikke tenkt rundt det ennå, det er et godt spørsmål, som er vanskelig å svare på. Vi er nødt til å ta den avgjørelsen med klubber og spillerne. Jeg vil tippe at jeg hadde gjort det, men jeg hadde aldri tatt den avgjørelsen uten å forhøre meg med klubbene, sier Lagerbäck.

Tror ikke klubbene vil godta det

I den norske landslagstroppen er det Sondre Rossbach, André Hansen, Marius Lode, Patrick Berg og Markus Henriksen som spiller i Eliteserien.

– Det gjør ikke så mye for det norske landslaget. Lagerbäck kan fint plukke ut elleve spillere som kan prestere bra i de to neste kampene. Det vil selvsagt være synd for Eliteserie-spillerne det gjelder, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

– Om de skal komme hjem og sitte ti dager i karantene, det vil neppe klubbene godta. Det kan fort bli hektisk møtevirksomhet blant dem det gjelder, sier han.

– Fordeler og ulemper med at kampen ble avlyst

En seier mot Israel kunne gitt sårt tiltrengte rankingpoeng for Norge. Poengene er viktige dersom Norge skal klatre opp til seedingsnivå to til den kommende VM-kvaliken som foretas i desember.

Skal Lars Lagerbäcks mannskap greie det, må de være blant de 20 beste europeiske nasjonene på FIFA-rankingen når denne månedens landskamper er ferdig. Etter forrige måneds kamper var de nummer 24.

Les mer om hvorfor det er viktig å havne på nivå to i VM-trekningen her.

– Vi mister en sjanse til å ta ekstra poeng. Heldigvis er det ikke så mange poeng å hente i treningskampene. Det er både fordeler og ulemper med at kampen ble utsatt. Det kjipe er at jeg ikke får sett spillere som ikke har spilt all verden for meg i kamp, det positive er at vi får to gode treninger, sier Lagerbäck til TV 2.

Det var kun Norge som valgte å avlyse kampen sin onsdag. Samtlige andre landskamper gikk som planlagt.

– Igjen, jeg har 100 prosent respekt for helsemyndighetene. Det er egentlig ikke så mye mer å si, sier landslagssjefen.

