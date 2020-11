Mangler rundt 1000 intensivsykepleiere: – Situasjonen er kritisk

Vi er inne i bølge to av koronapademien og hver dag øker antall innleggelser. Sykepleierforbundet mener sykehusene er ikke klar til å ta i mot rushet av pasienter.

– Situasjonen er kritisk. Basert på tall fra helseforetakene mangler vi nå mellom 500 og 1000 intensivsykepleiere, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Sykepleierforbundet til TV 2.

Hun blir engasjert når hun forteller om en alarmerende mangel på intensivsykepleiere og en elendig beredskap på disse avdelingene rundt om i landet.

– Dette har vært en varslet krise lenge. Mangel på intensivsykepleiere er kjent over flere år, og nå er de slitne i tillegg. Slik sett er ikke kapasiteten bedre enn da pandemien traff oss i mars, sier Larsen.

Torsdag var 110 koronapasienter innlagt på norske sykehus, 12 av pasientene får respiratorbehandling, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

Katastrofesituasjon

I forrige uke ble det registrert i alt 3258 nye smittetilfeller i Norge og helsedirektør Bjørn Guldvog har bedt sykehusene forberede seg på langt flere innleggelser i tida framover.

– Vi har bedt sykehusene forberede seg på det som kan oppfattes som en katastrofesituasjon med opptil 1200 innlagte pasienter med behov for intensivbehandling, sier Guldvog.

Men Sykepleierforbundet mener at deres medlemmer ikke nødvendigvis klarer å takle en katastrofesituasjon.

– Intensivsykepleierne er de som står i fremste rekke for å behandle pasienter med kritiske sykdommer og skader. Siden mars har de jobbet annenhver helg, ofret ferie og hatt særs vanskelige arbeidsforhold mens de redder livet til pasientene, sier forbundslederen.

Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen. Foto: Rune Stoltz Bertinussen/ NTB

– Urovekkende

Sverresdatter Larsen tror at folk ikke helt skjønner hvor krevende fysisk det er å jobbe 12-timers dager i de tunge og tette smitteverndraktene, som nærmest ligner romdrakter.

– I tillegg er det emosjonelt belastende å jobbe med så alvorlig syke og komplekse pasienter. Sykepleierne har nå stått i dette i veldig mange måneder og er både slitne, men også urolige over bølge to som nå er over oss, sier hun.

Hver uke får Sverresdatter Larsen meldinger fra flere intensivsykepleiere som sier at de dessverre ikke klarer å stå i denne jobben lenger.

– Det er urovekkende mange som sier at de ikke klarer mer. Bare den siste uka har jeg snakket med intensivsykepleiere som har gått over til å bli taxisjåfør, jobbe i dagligvarehandel og til vikarbyrå, sier Larsen.

En bønn til befolkningen

I løpet av året har myndighetene økt kapasiteten med 39 nye studieplasser for intensivsykepleiere, mens det er rundt 100 intensivsykepleiere som har gått av med pensjon i løpet av året.

– Når vi også ser at en av seks intensivsykepleiere er godt over 60 år, sier det seg selv at mangelen er og blir alarmerende, sier Larsen.

Noen sykepleiere har vært på treukers kurs i intensivbehandling. Men leder Paula Lykke for foreningen for intensivsykepleiere i Sykepleierforbundet sier at det ikke øker kapasiteten.

– Det er en kompleks utdanning å bli intensivsykepleier, som ikke kan erstattes av verken ett tre ukers kurs eller av andre sykepleiere, sier Lykke.

Både Larsen og Lykke har nå en bønn til den norske befolkning:

– Vær så snill og følge smittevernrådene framover, for å skåne oss og bevare intensivkapasiteten vi har, sier Lykke.

Mens Larsen legger til:

– Problemet med den store mangelen på intensivsykepleiere rammer ikke bare koronapasienter. Problemet er at dersom det ligger mange koronapasienter på intensivavdelinger, så vil det ikke være plass til deg dersom du blir påkjørt av trikken eller alvorlig syk på annen måte og trenger intensiv behandling.

Varslet i fjor

Allerede i fjor høst var Riksrevisjonen klinkede klar om at mangelen på sykehuspersonell kunne få alvorlige konsekvenser.

Det er nå ett år siden Riksrevisjonen kom med en rapport som viste at mange helseforetak mangler både nøkkelpersonell, oversikt over mangelen og planer for hvordan de skal møte bemanningsproblemene framover.

– Alvorlig, skrev Riksrevisjonen allerede da.