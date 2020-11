Bengt (54) har kjørt kystbuss i 25 år – nå permitteres han for andre gang

Iført munnbind og lun humor geleider den erfarne yrkessjåføren passasjerene inn i den hvite doningen.

I en årrekke har Bengt Borge (54) fraktet små og store rundt i distriktene på Vestlandet - en jobb han tror betyr mye for mange, men som nå kan stå i fare.

Bransjen varsler krise og konkursfare, og det er hittil ikke blitt betalt ut en krone fra ordningen som skulle hjelpe dem.

– Vi er viktige for passasjerene. Folk som skal på jobb, studenter som skal fra og til – eller folk som skal på sykehus. Det er viktig at vi kommer og at vi er der ofte, sier Borge, som kjører for selskapet Tide.

På Byterminalen i Stavanger står bussen hans klar til å sette kursen mot Bergen. Oppmøtet er glissent denne ettermiddagen.

SMITTEVERN: Det er strenge smittevernregler om bord på kystbussen. Alle registreres før avreise. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Frykten er tilbake

Etter at pandemien traff har det blitt lengre mellom passasjerene.

– Og nå har folk fått beskjed om å holde seg hjemme. Det merker vi, altså, sier Borge.

I våres var han permittert i fem uker, men han har vært på veiene siden da. Strengere tiltak har ført til at frykten nå er tilbake igjen.

– Det er klart det bekymrer oss. Klarer vi å opprettholde det reisetilbudet vi har i dag – i neste uke og uken etter? Det koster penger å kjøre frem og tilbake, sier Borge.

Han setter seg i førerhuset. Vel vitende om at dette kan bli den siste turen på en stund.

PÅ LANDEVEIEN: Mange har benyttet seg av kystbussen på strekningen mellom Stavanger og Bergen. Frem til nå. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Ingenting utbetalt

Hjelpen for ekspressbussene var allerede på plass i sommer.

Regjeringen lanserte da en tilskuddsordning til operatører av kommersielle buss- og passasjerbåt-ruter som har tapt omsetning som følge av pandemien.

– Som følge av den situasjonen vi nå står i, melder næringen om en betydelig tæring på egenkapitalen og fare for nedleggelser. Når vi nå har fått kontroll på smittespredningen, trapper vi opp innsatsen for å få fart på norsk økonomi igjen, uttalte samferdselsminister Knut Arild Hareide (Krf) da.

KRITISK: Passasjerene uteblir på kystbussen. Det gjør også midlene fra staten. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Flere måneder senere er ikke én krone av de 100 millionene utbetalt. Årsaken er forskriftskrøll, ifølge Jernbanedirektoratet, som har ansvaret for ordningen.

– I forskriften var det en formulering som utilsiktet ekskluderte mange søkere fra å være berettiget til tilskudd. Dette ble ikke avdekket verken i den forutgående dialogen med næringen eller i høringen om forskriften, opplyser Svein Horrisland, kommunikasjonssjef i Jernbanedirektoratet til TV 2.

– Pengene er brukt opp

På grunn av dette er flere aktører nå på bristepunktet, forteller Merethe Olsen, administrerende direktør i Nor-Way, som blant annet har Kystbussen, Konkurrenten og Haukeliekspressen.

En rekke ruter er allerede lagt ned eller redusert.

– Situasjonen er alvorlig og dramatisk. Dette trekker jo ut i tid, så usikkerheten øker for hver dag og hver uke som går, sier hun til TV 2.

USIKKER: Merethe Olsen, administrerende direktør i Nor-Way, frykter flere konkurser. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Bransjen har tapt store summer, og Olsen tror flere underselskaper kommer til å gå konkurs dersom de ikke får umiddelbar støtte.

– Nå begynner det å bli lite midler igjen. Vi har snart brukt opp det vi har av både egenkapital og likviditet, sier hun.

Hun ber nå om at pengene i den opprinnelige ordningen blir utbetalt, og om nye og forutsigbare ordninger for tiden som kommer.

– Ordningen er på plass. La midlene komme, så skal vi holde hjula i gang.

Ber om fortgang

NHO Transport forteller om en frustrerende situasjon for en bransje som bidrar med viktige arbeidsplasser ute i distriktene.

– Aktørene pleier å ha gode sommermåneder, som gir noe å tære på i lavsesongen som høst og vinter. Disse inntektene har uteblitt i år, og utsiktene for juletrafikken ser dårlig ut med dagens restriksjoner, sier Jon Stordrange, administrerende direktør i NHO Transport.

FRUSTRERT: NHO Transport ber myndighetene sørge for at utbetalingene kommer. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Han frykter konsekvensene av forsinkelsene, og ber om fortgang i prosessen.

– Vi hadde forventet at pengene skulle komme ganske raskt. Allerede i august, september – og nå har det gått to-tre måneder, sier han.

Åtte søkere

Før tilskuddspengene kan utbetales må forskriften justeres. Det er ikke gjort i en håndvending.

Forskriften er nå på bordet til Eftas overvåkningsorgan ESA.

– Jernbanedirektoratet kan ikke foreta utbetalinger før forskriften er notifisert til ESA, sier Horrisland.

Selskapene som har søkt er Boreal Travel AS, Firda Billag Buss AS, Jotunheimen og Valdresruten Bilselskap AS, Konkurrenten.no AS, Telemark Bilruter AS, Tide Buss AS og Vy Buss AS.

Departementet beklager

Samferdselsdepartementet håper ESA vil behandle søknaden om justering så raskt som mulig.

– Dette var en ordning som ble opprettet på rekordtid. Det var under to ukers høringsfrist fordi vi ville avhjelpe fort. Juridiske spissfindigheter kan være vanskelig å oppdage på så kort tid, sier statssekretær Ingelin Noresjø (KrF).

BEKLAGELIG: Ingelin Nordesjø (KrF) i Samferdselsdepartementet håper ESA behandler justeringssøknaden raskt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Er dette litt flaut?

– Det er først og fremst beklagelig. Dette kommer, og jeg håper bransjen har litt tålmodighet til.

– Hvor mye tålmodighet skal de ha?

– Det kommer an på behandlingstiden til ESA. Det ligger litt utenfor vårt påvirkningsområde, men dette er en ganske liten endring som vi tror vil behandles kjapt.

– Hvor kjapt?

– Minimums behandlingstid hos ESA er tre uker. Om det vil gå mer enn det, det vet jeg ikke. Nå har den ligget der i over en uke, så får vi se hvor lang tid de bruker, sier statssekretæren.

Flere ruter innstilles

Nor-Way er ikke alene om å kjenne på panikken. Også Vy har innstilt en rekke ekspressbussruter som følge av situasjonen.

Blant dem er all transport fra Notodden i retning Oslo, opplyser kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i et nylig intervju med avisen Telen. Han henviser overfor TV 2 til NHO Transport om svar om tilskuddsordningen.

Selskapet Unibuss, som kjører Lavprisekspressen Oslo-Kristiansand-Stavanger, forteller også om fallende passasjertall etter en sterk sommerperiode.

INNSTILT: En rekke ekspressbussruter er innstilt som følge av pandemien. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

– Fra midten av august har vi opplevd svikt i passasjerer og inntekter. Dette har forsterket seg den siste uken, sier Kjell Knarbakk i selskapet.

De har ikke søkt på tilskuddsordningen, ettersom de også driver med flybuss, og derfor må velge hvilken ordning de søker til.

– Vi burde kunne søke på tilskuddsordningen for ekspressbuss for Lavprisekspressen, og på kontantstøtteordningen for flybuss, men dette har Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet sagt nei til, sier Knarbakk.

Permittert igjen

Kort tid etter at TV 2 satt på med kystbussjåfør Bengt Borge, mottok han den nedslående beskjeden om at han permitteres igjen fra begynnelsen av desember.

Usikkerheten er tung å bære, og han håper selskapet han jobber for får hjelpen de etterlyser.

– Vi er nok avhengig av litt hjelp i disse tider om dette skal fungere. Og da tenker jeg spesielt på de ute i distriktet. Jeg finner alltids en buss jeg kan kjøre. Det er nok dessverre de reisende det går utover til slutt, sier han.