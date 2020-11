Mann dømt til 14 års forvaring for voldtekt av flere barn

En mann er i Gjøvik tingrett dømt til 14 års forvaring for gjentatte voldtekter av tre barn og et stebarn. I retten innrømmet mannen alt.

Stebarnet var fire-fem år gammel da overgrepene startet i 2012, og overgrepene skal ha pågått i seks-sju år. Fra 2018 til 2019 forgrep mannen seg på et av sine egne barn, som var rundt fire år da overgrepene startet. To andre var også små da overgrepene startet.

Saken ble rullet opp etter at det ene barnet i 2019 fortalte i barnehagen at det hadde blitt utsatt for overgrep.

Noen av overgrepene ble også fotografert eller filmet. Da han ble pågrepet i fjor sommer, hadde han totalt nesten 53.000 bilder og 94 videoer som viste overgrep. Ikke alle disse var fra overgrepene mannen selv hadde gjennomført.

Under rettssaken, som gikk i Gjøvik tingrett i begynnelsen av november, ga mannen en uforbeholden tilståelse på alle tiltalepunkter.

I retten kunne han ikke huske når overgrepene mot stebarnet startet, fordi det, som han uttalte, «hadde vært såpass mye overgrep».

Mannen er også tidligere dømt for nedlasting og besittelse av overgrepsbilder av barn.

Dommen mot mannen ble på 14 års forvaring med en minstetid på ni år og seks måneder. I tillegg dømmes mannen til å betale oppreisningserstatning på mellom 175.000 og 300.000 kroner til hvert av barna.