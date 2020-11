Cifuentes ferdig i Sandefjord etter sesongen

Sandefjord kommer ikke til å forlenge kontrakten med treneren. – Jeg er bekymret for Sandefjord, sier TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Sandefjord har tatt beslutningen om ikke å forlenge kontrakten til klubbens trener Marti Cifuentes (38). Eliteserie-rettighetshaver Eurosport meldte først nyheten, som nå bekreftes på klubbens hjemmesider.

– Klubben vil presisere at den er strålende fornøyd med den jobben som er lagt ned, og de sportslige resultatene trenerteamet og spillere under Marti Cifuentes sin ledelse har oppnådd, står det i pressmeldingen.

Også fysisk trener Jordi Gonzalez er ferdig ved utgangen av 2020.

Skylder på økonomiske utfordringer

Sandefjord ligger på ellevteplass i Eliteserien med seks runder igjen av sesongen. Det er seks poeng ned til Start på kvalik-plass og åtte til Mjøndalen på direkte nedrykk.

Økonomiske utfordringer oppgis som grunn til avgjørelsen om ikke å forlenge med Cifuentes.

– De respektive trenerlønningene utgjør totalt sett en stor kostnad for klubben, og det var et enstemmig styre som var enige om ikke å fornye kontraktene når de nå løper ut, uttaler klubben.

I en melding på Twitter sier Cifuentes at beskjeden fra klubben kom onsdag.

– Det er en fantastisk reise vi er på, og det har vært en opplevelse for livet å trene dette laget. Vi vil alltid være takknemlig for muligheten vi ble gitt av styret og eieren av klubben, Gunnar, i 2018 da laget var i en veldig vanskelig periode, skriver Cifuentes og Gonzalez i takkemeldingen.

– Vi har fortsatt en stor utfordring foran oss: Seks kamper til å sørge for at Sandefjord blir værende i Eliteserien også i 2021! Å oppnå dette vil være den aller beste måten å avslutte denne reisen på. Vær dere sikker på at jeg vil gi alt jeg har og som alltid gjøre mitt beste.

Bekymret for Sandefjord

TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen mener at avgangen til Cifuentes er en dårlig nyhet for Sandefjord.

– Jeg er bekymret for Sandefjord, for stallen er ikke fantastisk. Cifuentes har fått mye ut av lite. Han har gode kort på hånden nå og er aktuell for ganske mange klubber i Skandinavia. Han kan lene seg tilbake og se tilbudene renne inn, spår Mathisen.

Han mener det ikke er tilfeldig at sportslig leder Espen Bugge Pettersen ikke er blant de mange navnene Cifuentes takker i meldingen på Twitter.

– Det kan ikke misforstås. De feirer neppe jul sammen i år. Hvis de ikke kan samarbeide, måtte en av dem forsvinne. For Sandefjord er det synd. Cifuentes hadde vært rett mann til å bygge dette videre. Han er en av de som har imponert meg mest i Eliteserien i år, sier Mathisen.

Omstridt trener

Cifuentes er kjent som en utradisjonell type og er blitt møtt med kritikk for få være for kravstor og krevende i møte med omgivelsene.

Slik TV 2 forstår det handler skepsisen som finnes i Sandefjord mer om det som skjer utenfor feltet enn hans kvaliteter som trener: Cifuentes lever og ånder for fotballen. Det sies at han stilles harde krav. At han hele tiden er «på».

– Når du er leder, så må du noen ganger ta avgjørelser som ikke er til det beste for deg selv. Noen ganger må du si noe til hele organisasjonen for å finne ut hvordan klubben reagerer, sa Cifuentes i et intervju med TV 2 i august.

Han mener selv at han ikke har vært for kravstor.

– Alle trenere vil det beste for sitt lag. Det er en del av trenerens hverdag å være krevende; det å gå til detaljene og forsøke å bli bedre hver dag. Det ligger i sportens mentalitet. Om du nøyer deg med gårsdagen, så er du ferdig. Du må tenke på neste dag og neste kamp. Og da må du tenke på alle detaljene i en fotballklubb. Men jeg vil verken si at jeg er krevende eller ikke krevende av den grunn.

Ifølge Eurosport skal også klubben og Cifuentes har vært uenige om budsjettet, som ble kuttet fra 40 til 35 millioner etter opprykket.

Mathisen tror de økonomiske utfordringene i klubben kan åpne opp for yngre og billigere trenerkrefter.

– En klubb som Sandefjord vil være attraktiv for mange trenere. Yngre trenere som Eirik Kjønø, Jørgen Isnes og Ole Martin Nesselquist er Obos-trenere som garantert kommer til å få sjansen på det øverste nivået, men jeg tror det blir vanskelig å gjøre det like bra som Cifuentes har gjort, sier Mathisen.