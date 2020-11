Søt og god lefse stekt på takke

Møyrlefse fra Telemark

Denne oppskriften er inspirert av Bodil Nordjore. Oppskriften kan halveres.

Dette trenger du:

500 g smør

400-500 g lys sirup

1 liter kulturmelk

1 beger seterrømme

3 ts natron

2 ss hjortetakksalt (hvis du lurer - spiseskjeer)

6 egg

3 dl sukker

2 ½-3 kg mel, hvetemel, eventuelt blandet med havre eller bygg

Slik gjør du:

Smelt smør og sirup til flytende, ikke koke. Finn fram en stor arbeidsbolle. Hell kulturmelk i bollen og tilsett natron og hornsalt. Rør sammen og la det stå og trekke/bruse, 3-4 minutter, gir litt mindre smak av hjortetakksaltet.

Visp inn egg og sukker. Tilsett rømme og smør og sirupblandingen og rør sammen til en glatt røre. Rør inn hvetemel til en deig som akkurat ikke er klissete. Det vil si ikke for fast. Legg et klede over bakebollen og la deigen stå og «fastene litt» før utbaking, 20-30 minutter.

Ha litt mel på bakebordet, del deigen i 2 eller tre emner. Kjevle ut hvert emne til ca. 1/4 cm tykkelse, som en tykk potetlompe. Bruk et lokk med skarpe kanter eller en liten bolle (dypp kantene på lokket i litt mel) og stikk ut lefser på størrelse med små lomper. Børst av overflødig mel og stek på halvvarm takke, prøv deg fram, snu og stek til gjennomstekt. Lefsene er lys gyllene på hver side og luftige og lette. Du kan også steke i en panne med slippbelegg.

Smør lefser med smør, sukker og kanel, legg to og to sammen og del i spisser. Eller server med smør, brunost og eventuelt syltetøy.