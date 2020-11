Helt siden lanseringen for et par år tilbake, er det få biler i klassen som har holdt følge med Mercedes sin toppmodell: AMG GT 63 S.

Her har AMG-ingeniørene virkelig presset grensene på hva det er mulig å hente ut av en firedørs coupé, eller familiebil, som mange liker å kalle den.

Med en bøllete V8-er som yter vanvittige 639 hk og 900 Nm, er det ingen tvil om at GT 63 S fortsatt er en av de kraftigste og raskeste Mercedes-modellene du får kjøpt i dag.

For å virkelig understreke hva bilen er god for, var Mercedes tidlig ute med å sette ny banerekord for firesetere rundt Nürburgring, banen som blir regnet som den mest krevende i verden.

Bilen som ble brukt under rekordløpet er helt original, utstyrt med Michelin Pilot Sport Cup2-dekk.

Verdens raskeste

Nå har ingeniørene hos AMG i Affalterbach finpusset fartsmonsteret ytterligere for modellåret 2021.

Mercedes har foreløpig ikke gått i detalj på hva «finjusteringene» innebærer. Men både motor og design er likt som tidligere, dermed er det ikke snakk om en facelift.

For å sette den oppdaterte bilen på en skikkelig prøve, har Mercedes igjen tatt turen til Nürburgring. Og resultatet taler på mange måter for seg selv.

Den nye 2021-modellen av AMG GT 63 S er rett og slett verdens raskeste bil rundt Nürburgring i den offisielle klassen for «luksusbiler».

Det er AMGs utviklingsingeniør, Demian Schaffert, som kjørte inn til tiden 7:23,009 på den drøyt 20 kilometer lange banen. Dermed slo han sin gamle rekord fra 2018 (også med GT 63 S), men riktignok bare med et par sekunder.

Halvt års ventetid på ny AMG-modell

Med 639 hk og 900 Nm er dette fortsatt en av de hvasseste AMG-modellene du får i dag.

Familiebil i hverdagen

Det skal sies at den nylige rekorden skjedde under baneforhold som var langt unna optimale. Deler av banen hadde våte områder, og asfalttemperaturen var kun 10 grader.

Likevel ble det altså ny bestetid i klassen.

– På den ene siden er bilen en komfortabel firedørs coupé, med mye utstyr og sikkerhetsfunksjoner for hverdagskjøring. På den andre siden tilbyr den det ekstremt høye nivået av kjøredynamikk og presisjon, som vi nå har demonstrert på den krevende banen, sier Demian Schaffert etter bragden.

Det er takket være det avanserte og justerbare understellet, at GT 63 S kan endre karakter ved et par tastetrykk. I comfort-modus vil bilen oppføre seg nokså komfortabel og snill i hverdagen. Over i sport + eller race-modus, våkner imidlertid villdyret og racing-instinktet.

Her er den i Norge – verdens raskeste stasjonsvogn

Selv om bilen er en råtass på bane, byr den også på en god dose luksus innvendig.

3,2 sekunder til 100

Utover det avanserte understellet, er GT 63 S også utstyrt med AMGs firehjulsdrift-system «4Matic+». Dette fordeler kreftene variabelt mellom akslingene, slik at kreftene hele tiden sendes dit man trenger de mest.

Bilen har også bakhjulsstyring og en elektronisk styrt differensial på bakakslingen.

0-100 km/t er i mål på 3,2 sekunder, mens toppfarten er 315 km/t.

Moroa fra AMG er naturligvis ikke spesielt billig. I Norge koster toppmodellen (GT 63 S) fra drøyt 2,4 millioner kroner.

Klarer du deg med mindre motor, det vil si en rekkesekser på 367 hk, faller prisen til 1,4 millioner – for AMG GT 43.

Les testen av AMG GT 63 S her: – Beviser at lykke kan kjøpes for penger!

Her er det nye flaggskipet: AMG GT Black Series