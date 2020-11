Denne Skal vi danse-kjendisen har bettingselskapene og dommerne mest tro på

Lørdag kveld er det semifinale i Skal vi danse og fysiker Andreas Wahl (37), realityprofil Nathan «Nate» Kahungu (24) og programleder Marte Bratberg (31) skal kjempe om en plass i finalen den 21. november.

Se Wahl og Mai Mentzonis elleville forberedelser til lørdagens semifinael i videovinduet i toppen av saken.

Før sesongen var i gang, satte bettingselskapene Betsson, Betsafe og Nordicbet odds på hvem de trodde det var mest sannsynlig at nådde helt til topps i konkurransen. Øverst på listen, med lavest odds, tronet Kahungu, tett etterfulgt av Bratberg. Wahl havnet derimot langt nede på listen, med hele 12,0 i odds.

Oddsen har snudd

Som vi har erfart så mange ganger før, kan de utroligste ting skje i løpet av en sesong, og nå har ting snudd også på oddssiden.

ODDS: Slik ser oddsene ut før semifinalen i Skal vi danse. Foto: Skjermdump / Betsson

For selv om Kahungu fortsatt er favoritt, har Wahl gått forbi Bratberg.

PR-ansvarlig i Betsson-gruppen, Joakim Ingebrigtsen, sier at Wahl har overrasket oddssettterne mest av årets semifinalister.

– Vi forventet ikke at Andreas skulle ta seg helt til semifinalen, men etter å ha sett høstens fremføringer er det helt fortjent. Han har enda ikke vært i en eneste duell, og det sier egentlig alt om hvor bra han har gjort det, sier Ingebrigtsen.

Har vært i flest dueller

Bratberg har nå høyest odds for å gå seirende ut, og det forklarer oddssetterne blant annet med at hun har vært i flest dueller.

– Man kan se at Marte har lagt mye innsats i dansingen og har hatt en voldsom utvikling. Hun var en av dem vi hadde stor tro på, og hun har ikke skuffet. Vi er dog usikre på om hun er helt der oppe på samme nivå med de to andre. Hun har nå vært i danseduell to program på rad, og det sier at hun lever farlig når nivået bare blir høyere og høyere, sier Ingebrigtsen.

Han legger til at dette også kan brukes til hennes fordel.

– Det å gå videre fra så tette dueller gir nok masse motivasjon og vilje til å gi enda mer på trening, i alle fall når man er så nære en finale, legger Ingebrigtsen til.

Troner fortsatt øverst

Til tross for at Kahungu og dansepartneren Helen Spilling opprinnelig røk ut midtveis i konkurransen, har bettingselskapenes spådom om realitykjendisens prestasjoner likevel slått til for fullt.

– Det hører til sjeldenhetene at en forhåndsfavoritt lever så til de grader opp til forventingene, så all honnør til han og Helene. Han har levert til 20 i stil så langt, sier Ingebrigtsen.

Han poengterer at deres midlertidige exit fra konkurransen nok også har bidratt til å holde dem utenfor duell-fare i ettertid.

– I konkurranser hvor publikum avgjør, ser man ofte at det blir en vekker for de som heier på deltakeren som ble stemt ut, men fikk en ny sjanse. De vil ikke se at favoritten sin ryker igjen, og er derfor mer nøye med å faktisk stemme, forklarer Ingebrigtsen.

Kahungu ønsker ikke å kommentere favorittstempelet overfor TV 2.

Flest dommerpoeng

Men Nate og Helene kan ikke hvile på sine laurbær av den grunn, for alt kan fortsatt skje!

– Når alt står på spill er også marginene for feil absolutt til stede, og et feiltrinn eller potensielt fall kan være det som avgjør hvem som går til finalen. Alle må være på hugget. For Marte handler det om å holde motivasjonen opp selv om hun ikke er den største favoritten, og Nate og Andreas må ikke tenke at finalebilletten allerede er i boks, avslutter Ingebrigtsen.

Etter å ha regnet sammen samtlige dommerpoeng til de tre deltakerne gjennom sesongen, er det også tydelig hvem dommerne har hatt mest tro på underveis.

Nate og dansepartner Spilling troner øverst med 419 poeng sammenlagt. Deretter kommer Wahl og Mai Mentzoni med 409 poeng og Bratberg og Benjamin Jayakoddy med 383, altså helt lik rangering som bettingselskapene.