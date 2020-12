Ford Focus har vært med oss siden 1998 og har i perioder vært en av Norges mest solgte biler.

Dagens utgave kom i 2018 og markerte seg bra på registreringsstatistikkene i starten. Så har det bremset litt opp, i et norsk bilmarked der veldig mye nå handler om elbiler og ladbare hybrider.

Ford har skyndet seg litt langsomt med sin elektrifisering. Så langt har vi fått familie-SUV-en Kuga og store Explorer i ladbare hybridutgaver. Og til neste år kommer så bilen som ligger an til å bli en storselger i Norge: Elektriske Mustang Mach-E.

I tillegg ruller Ford ut mildhybridløsninger på flere modeller. Blant dem er også Focus.

Hybrid, men ladbar er den ikke.

Hva er nytt:

Fords prisbelønnede 1-liters bensinmotor har fått selskap av et 48-volts batteri. En integrert startmotor/generator gjenvinner og lagrer energi som vanligvis går tapt under bremsing – og lader batteriet.

Dermed får motoren litt ekstra krefter når det trengs. Denne løsningen senker også forbruk og utslipp litt. Etter WLTP-målemetoden er forbruket på 0,53 l/mil og CO2-utslippet på 120 gram/km. På ikke spesielt snill langkjøring, ligger vi på litt over 0,60 liter/mil. Det er ikke verst for en en bil i denne klassen.

På lavere turtall bidrar systemet til at dreiemomentet økes med inntil 50 prosent. Hele poenget med mildhybridløsningene mange bilprodusenter kommer med, er å få ned det samlede utslippet fra bilene deres. Effekten er ikke stor på hver enkelt bil, men når du ganger det opp med mange tusen biler, utgjør det en forskjell.

I tillegg til den nye drivlinjen har denne Focusen også et helt nytt 12,3 tommers LCD-instrumentpanel

Dette er småbil for de som vil snobbe oppover

Active-utgave betyr blant annet sorte skjermbuer og litt annen offroad-pynt som tøffer opp bilen.

Hva er styrker og svakheter?

Så langt får vi denne drivlinjen bare med manuell girkasse. Det gjør nok at endel potensielle kjøpere rynker litt på nesa. Men sekstrinns-kassen er i alle fall svært lettsjaltet.

Den må også brukes aktivt for å hente ut kreftene her. Den lille 1-literen går fort tom oppe i turtallsregisteret, da må du også jage den litt.

Testbilen er Active-versjonen av Focus. Det betyr at den har fått endel offroad-detaljer og ser hakket tøffere ut enn en "vanlig" Focus. Bilen er solid spekket med utstyr. Her finner vi blant annet head up display, automatiske fjernlys, parkeringsassistent, panoramatak som kan åpnes og varme i frontrute og ratt – for å nevne noe. Men høydejustering på passasjersetet har den ikke, det er litt merkelig. Som vanlig hos Ford, blakker du deg ikke selv om du går for mye utstyr.

Plass er naturligvis et svært viktig moment når du velger stasjonsvogn i denne klassen. Bagasjerommet svelger unna 575 liter. Dermed er den en av de største i klassen. Dette er også mer enn i storebror Mondeo.

Focus er lettkjørt og komfortabel, samtidig som styringen gir god tilbakemelding. Du skal lete lenge etter en bil i denne klassen som byr på bedre kjøreegenskaper.

Dette er en liten plassmester

Ryddig og brukervennlig interiør, men noen særlig luksusfaktor får du ikke her.

Hva koster den?

Testbilen starter på 370.000 kroner. Med tre utstyrspakker og en god liste ekstrautstyr i tillegg, ender vi på 426.300 kroner.

Ser vi på plass og utstyr, er dette helt klart mye bil for pengene. De fleste familier vil ha nok plass i en Focus stasjonsvogn. Samtidig ligger det an til rimelig bilhold her.

Hvem er konkurrentene?

Mange vil helt sikkert tenke på VW Golf. Men: Her dropper den norske importøren nå stasjonsvognutgaven, det sier mye om hvor fort endringene skjer i bilmarkedet.

Opel Astra har aldri vært bedre, selv om den går under radaren hos mange.

Andre? Peugeot 308, Hyundai i30, Kia Ceed, Mazda 3 og Renault Megane, denne lista er virkelig lang. Skal du prøve alle før kjøp, har du mye bilkjøring foran deg!

Den svært godt utstyrte testbilen klokker inn til litt over 400.000 kroner. Med det gir den mye bil for pengene.

Vil naboen bli imponert?

Har du en skikkelig skikkelig Ford-nerd som nabo, kan det jo tenkes at du blir møtt med "Jasså, du har slått til og kjøpt Active-utgaven", første gang du kommer med denne. Men veldig sannsynlig er vel det neppe.

For de aller fleste andre er ikke Focus stasjonsvogn bilen som gjør mest ut av seg, dette er et typisk fornuftsvalg. Den kjøpes av de som trenger stasjonsvogn, men ikke har lyst (eller mulighet) til å bruke altfor mye penger på nybilen. Småbarnsfamilier er den naturlige målgruppen.

Comeback i Norge, salgsrekord i Europa

Fantastic Red kaller Ford denne rødfargen, som står fint mot stylingpakken og felgene.

Broom mener:

Focus stasjonsvogn står seg fortsatt bra og er et smart valg hvis du trenger mye plass og gode kjøreegenskaper – til en overkommelig pris.

Mildhybrid er noe mange merker satser på nå. Men det er vanskelig å ikke tenke på at det hadde vært smartere med en ladbar hybrid, både med tanke på avgiftsfritaket i Norge og på driftskostnadene. Men der er altså ikke Ford med Focus ennå.

Det at du bare får den med manuell girkasse vil nok oppfattes som en svakhet hos enkelte. Slik sett er nok ikke dette bilen som kan gi Focus-salget noen voldsomt boost i Norge. Og enda tøffere blir det nok når den elektriske Mustangen ruller inn til neste år.

Derfor kan Focus være et smart bruktkjøp

Dette mener eierne:

Vi har hele 80 anmeldelser av Ford Focus inne i Brooms bruktbilguide. Her kan du lese hva alle de eierne mener om bilen sin.

Markedet for kompakte stasjonsvogner med bensin- eller dieselmotor har blitt langt mindre de siste årene, det merker også Ford Focus.

Visste du at:

– Focus har solgt i 16 millioner eksemplarer siden den kom på markedet for 20 år siden. Den har også vært Europas mest solgte bil i flere år.

– De høyreiste crossoverne har tatt mye salg fra Golf/Focus-klassen de siste årene. Ford svarer på det med Active-utgaven av Focus.

– Focus er den første bilen fra Ford i Europa med head up display.

Se så glad Roy er i Forden sin!

FORD FOCUS ACTIVE Modell: 1,0 EcoBoost Mhev hybrid Motor: 1-liter bensin + mildhybridløsning Effekt: 155 hk 0-100 km/t: 10,6 sekunder Toppfart: 194 km/t Forbruk: 0,53 liter/mil Lengde/bredde/høyde: 4,66 - 1,82 - 1,48 meter Vekt: 1.313 kilo Bagasjerom: 575/1.620 liter Pris: 370.000 kroner Pris testbil: 426.300 kroner

