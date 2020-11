MS-syke Inger (60) hadde smertefulle kramper og slet med å gå – nå kan hun jogge

Inger Stenstrøm var 47 år da fikk hun diagnosen Multippel Sklerose, MS.

Det ble etter hvert umulig å trene. Treningen Inger elsket så høyt og som betydde så mye for henne, måtte hun etter hvert kutte helt ut.

Det var for mye kramper. Det var for vondt.

– Jeg hadde jo kramper i beina i årevis, det ble verre og verre. Så ble det så ille at jeg måtte snu etter 50 meter. Jeg klarte ikke sette meg ned ordentlig uten store smerter, og jeg klarte hvert fall ikke å reise meg opp igjen. Og dette forplantet seg til hoftene, for jeg måtte kompensere for beina, forteller hun til God morgen Norge.

Da hun fikk diagnosen, ble hverdagen etter hvert endret betraktelig.

– Det var slutt på alt som het trening, for jeg var veldig sliten. Jeg hvilte mye. Det ble en ny hverdag, jeg fikk behandling og jeg levde egentlig med det. For jeg visste at dette var noe jeg måtte leve med. Jeg merket at beina ble svakere, forteller hun videre.

Du kan se hele intervjuet med Inger Stenstrøm i videovinduet øverst.

Botox i beina

Multippel Sklerose er en kronisk, alvorlig diagnose. Det er en nevrologisk sykdom som rammer sentralnervesystemet.

– Men jeg tenkte ikke at nå er det over. Det er nok sikkert litt sånn jeg er. Jeg er uhelbredelig optimist, smiler hun.

Hun har fått såkalte «bremsemedisiner» og hun har prøvd andre symptomlindrende medisiner. Type behandling avhenger av hva slags MS man har.

HAR FÅTT EN BEDRE HVERDAG: Her er Inger sammen med mannen sin Oddvar Stenstrøm. Inger kaller seg selv uhelbredelig optimist. Nå er hun glad for at hun kan trene igjen, fordi de verste smertene som følge av MS-sykdommen er borte, når hun får botox-behandling i beina. Foto: Privat

For Inger så er det én symptomlindrende behandling som har gitt henne den beste effekten. Det er botox-innsprøytninger i beina.

– Jeg hadde jo lest litt om det og jeg tenkte at det kanskje det var noe for meg. Jeg visste jo veldig klart hvor smertene i beina mine var og hvilke muskler jeg hadde smerter i. Så da jeg kom til nevrologen min, ble vi enige om at dette var en god ting å prøve. Da fant de faktisk rett og slett akkurat de to musklene, satte botox og etter fem dager hadde jeg for første gang mulighet til å gå ganske vanlig og til å begynne å trene, forteller hun.

– Den aller beste følelsen

Inger får nå disse botox-sprøytene hver tredje måned. Det skjer på sykehus og det er leger som setter sprøytene.

Hun er ikke frisk fra sykdommen, men hun har ikke de samme smertene lenger.

60-åringen kan også gjøre det hun elsker igjen, nemlig trene.

– Nå jogger jeg. For meg var det å kjenne på endorfinene igjen den aller beste følelsen, sier hun mens hun smiler.

KAN JOGGE IGJEN: Hun har alltid vært glad i å trene, nå er hun glad for at hun klarer å jogge litt igjen. Etter endt treningsøkt må hun hvile resten av dagen. Foto: Privat

Hun trener på tredemølle tre ganger i uken, en halvtime av gangen.

– Så trener jeg apparater etterpå. Det gir meg litt bedre konsentrasjon, for jeg føler at jeg ikke blir så sliten. Det hjelper også litt på fatigue. Men når jeg har trent, så hviler jeg resten av dagen. Da går jeg ikke i butikken på vei hjem fra trening.

Lammer de stramme musklene med botox

Sykdommen Multippel Sklerose arter seg forskjellig fra person til person, og denne botox-behandlingen virker derfor ikke for alle.

– Det er veldig viktig å hjelpe pasientene med å sortere ut hva de har av symptomer, som vi da kan behandle med symptomrettet medisin. Når Inger har disse stramme musklene i beina, så kan vi angripe de stramme musklene med en sprøyte. Musklene blir lammet, for det er det som skjer når man setter botox. Og derfor får du lettere evne til å gå, nettopp fordi du er flink til å trene de musklene som ikke blir lammet, forteller nevrolog, Hanne Flinstad Harbo, til God morgen Norge.

MS OG BEHANDLING: Inger Stenstrøm (til høyre) har god effekt av botox-innsprøytninger i beina. – Det er ikke for alle, men det kan hjelpe for de som har veldig stram muskulatur og spasmer, forteller Hanne Flinstad Harbo, som er avdelingsleder og professor ved nevrologisk avdeling på OUS. (til venstre) Foto: God morgen Norge

Harbo er avdelingsleder og professor ved nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Hun forteller at det er veldig viktig med persontilpasset behandling for MS-pasientene, nettopp fordi det arter seg så forskjellig.

– Det er ikke for alle. Det er for de som har veldig stram muskulatur. Da kan vi hjelpe den muskelen med å slappe av, slik at spasmen, spenningen i den muskelen, faller bort. Det er et behandlingsprinsipp som vi også bruker ved andre sykdommer, sånn som ved cerebral parese eller slag. Hvis man har en spasme i en muskel, så gjør vi det, forklarer hun.

– Så er det veldig fint å se at det kan ha så god effekt når vi ser hva det gjør med livskvalitet og funksjonsevne, avslutter nevrologen.

– Jeg ser nok litt lysere på det framover

Selv om det ikke synes på henne, så er Inger fortsatt syk, men overskuddet fra treningen gjør det litt lettere.

– Jeg har også andre utfordringer med denne sykdommen, som veldig mange andre, men de kjennes kanskje litt mindre fordi jeg da får dette overskuddet av å trene. Så skal det sies at botox-behandlingen fungerer sammen med veldig gode behandlere, altså fysioterapeuter og kiropraktorer. De er med på å legge til rette for riktig trening.

– Jeg ser nok litt lysere på det framover at jeg kan være den samme, at jeg får muligheten til å gå bedre og ikke minst føle på den gleden ved å trene.