Ærlig Nate før semifinale: – Jeg er sliten både fysisk og psykisk

– Jeg er sliten ass, det er utrolig gøy å få lov til å være med på reisen, men man merker det både fysisk og psykisk.

Nathan «Nate» Kahungu sitter hjemme i kollektivet som han deler med to kompiser. I over tre måneder nå så har livet hans handlet om dansing.

– Det her er en krevende reise. Man blir veldig sliten i hodet og jeg har hatt problemer med å sove de siste dagene. Det er mye trening, samtidig som man ikke har tid til å gjøre det man pleier å gjøre, forteller Nate.

Det hjelper heller ikke på psyken at deltagerne må skjermes når de ikke er på dansesenteret - på grunn av koronasituasjonen. Skulle en danser bli smittet vil det sette hele produksjonen i fare.

– Jeg tror det er et resultat av hvordan omgivelsene og verden er akkurat nå. Det er ikke lett, men du må kjempe deg gjennom det. Det er bare to uker igjen! sier Nate.

Sosiale siden er låst inne

For Nate sin del så har livet stort sett bestått av lock-down og karantene etter at han kom hjem fra Love Island i slutten av februar.

– Da jeg kom hjem så var det lock-down. Så kom sommeren og det slapp opp litt, men vi måtte fortsatt passe på. Så kom høsten og jeg har vært i karantene siden, forklarer han, og fortsetter:

– Jeg husker ikke hvordan det er å være ute eller henge med kompiser. Jeg møter bare de jeg bor med og de på dansesenteret. Jeg merker at det går inn på meg, at jeg ikke får brukt den sosiale siden, den blir låst inne i meg. Det går utover de på dansesenteret stakkars, jeg snakker jo høl i huet på dem, ler Nate.

SMILER: Nate holder motet oppe før semifinalen. Foto: Espen Solli

Mange skader

I ukene frem mot semifinale så har parene lange dager på dansesenteret. 10 og 12 timers økter med dansing har blitt dagligdags, i tillegg til kostyme og parkettprøver.

– Det begynner å kjennes på kroppen, men det er sikkert slik alle føler seg. Jeg har vondt i kneet, korsryggen, og nå har jeg også fått strekk i begge lyskene etter den argentinske tangoen i forrige uke. Så klarte jeg å slå albuen min så nå har jeg vondt i den også. Det høres jo ut som at jeg er en isoporklump, sier Nate med et smil.

– Men det skulle bare mangle. Kroppen er ikke vant til dette. Det er kroppen sin måte å si i fra på. Det er litt deilig å utfordre kroppen på den måten også, og vite at man er kapabel til slike ting.

Klager ikke

Selv om det er lange dager med dansing og en del skader så er det viktig for Nate å påpeke at han ikke klager. For «Skal vi danse» er et eventyr å være med på.

– Jeg må tenke på hvor heldig jeg er. Det er ikke mange som får være i den posisjonen jeg er i. Så nå får jeg bite tennene sammen og komme meg gjennom det, smiler han.

Se semifinalen i Skal vi danse på TV 2 lørdag kl. 19:30.