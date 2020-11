Det norske bilmarkedet går nå gjennom store endringer. Mye handler om elektrifisering – og en elbilandel som i år for første gang vil utgjøre over 50 prosent av det totale salget.

Og alt tyder på at dette vil skyte ytterligere fart de neste årene. En rekke nye elbiler er på vei og vil gjøre at utvalget blir både større og bredere enn det er i dag.

Samtidig som dette skjer, har vi også begynt å se en klar tendens til at ikke-elektriske biler begynner å forsvinne fra det norske markedet. Flere importører dropper nå å ta inn modeller som det bare for et par år siden hadde vært opplagt å satse på.

En av dem som forsvinner, er en bil som på mange måter er som skapt for aktive, norske familier.

ID.4 et alternativ

Hør bare her: SUV, firehjulstrekk, god plass, syv seter – og prislapp som gjør den overkommelig for mange.

Anita Svanes er kommunikasjonssjef hos den norske VW-importøren.

Bilen vi snakker om heter Volkswagen Tiguan Allspace. Den forsvinner nå fra det norske markedet.

– Vi er på vei mot elektrisk mobilitet og for å nå dette målet er det ikke unaturlig å ta ut enkelte modeller underveis. Vi får snart ID.4 til Norge som vil være et attraktivt elektrisk alternativ.

Slik forklarer Anita Svanes som er kommunikasjonssjef hos den norske importøren, Allspace-exiten.

Allspace-utgaven er strukket i lengden sammenlignet med femseters Tiguan. Det gir en rommelig kupé.

Nesten en Lotto-gevinst

Hun understreker at femseters-utgaven av Tiguan blir beholdt, med tradisjonelle drivlinjer. Denne kommer nå også som ladbar hybrid.

– Ja, Tiguan eHybrid er basert på femseters Tiguan og kommer med forhjulstrekk, forteller Svanes.

"Mangler bare én ting på å være en Lotto-gevinst", fastslo vi i Broom da vi testet Tiguan Allspace for halvannet år siden. Dette handlet om drivlinjen. For hva om Tiguan Allspace den gangen hadde vært ladbar?

Tysk nøkternhet preger dette interiøret.

Null kroner i avgift

Dette skrev vi i konklusjonen:

Testbilen sender avgårde 244.743 kroner til statskassa i form av avgifter. Hva tror du det tilsvarende tallet er for Passat GTE som står ved siden av Tiguan Allspace i salgslokalene? Null kroner!

Hadde Tiguan Allspace fått en slik prisreduksjon, er det nok ikke langt unna at dette ville vært Norges mest solgte bil.

Snart må du ut i bruktmarkedet hvis du har lyst på en Tiguan Allspace. Der holder den seg også godt i verdi.

Holder seg godt i pris

I prislistene fra importøren starter Tiguan Allspace nå på 532.100 kroner. Da med 150-hesters dieselmotor.

190-hesters diesel og utstyrsnivå Highline, kommer på 590.100 kroner, mens rimeligste med bensinmotor (også den på 190 hestekrefter) starter én tusenlapp høyere.

At Tiguan Allspace er en attraktiv bil her hjemme, viser også prisene i bruktmarkedet. Her holder den seg nemlig svært bra.

Det rimeligste alternativet akkurat nå, er en 2018-modell som har gått 71.000 kilometer. Den blir din for 459.000 kroner. Mens vi på pristoppen finner en 2020-modell som har gått 15.000 kilometer. Den forlanger selger 669.000 kroner for.

