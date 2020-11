Agna (48) ble lam i halve ansiktet under Farmen-innspilling – slik går det med henne nå

Agna Hollekve fikk påvist borreliose etter et flåttbitt inne på Farmen-gården i fjor. Det skulle vise seg å få konsekvenser i lang tid etterpå.

Agna Hollekve (48) fra Sogndal tok tredjeplassen i fjorårets Farmen på gården Lundereid like utenfor Kragerø.

48-åringen holdt helt til semifinalen i melkespannholding mot Erik Rotihaug (25), men så var det over.

At Hollekve nådde så langt i konkurransen var ingen selvfølge. For da innspillingen var midtveis, begynte sogndølingen nemlig å slite med redusert allmenntilstand.

Oppdaget rød ring

I den tiende uken inne på Farmen-gården ble hun plutselig lam i halve ansiktet og sendt på sykehus.

– De spurte om jeg hadde hatt utslett som jeg ikke visste hva kom av, og da husket jeg plutselig at: «Ja, det hadde jeg!». Jeg oppdaget en ganske stor, rød ring rundt navlen i uke fem på Farmen, fortalte Agna den gang.

Se video av intervjuet med Agna i fjor høst i toppen av saken.

Hun ble diagnostisert med borreliose og satt på antibiotikakur. Plutselig ga alle symptomene hun hadde hatt mening.

48-åringen bet tennene sammen og fortsatte Farmen-innspillingen, men tiden etter oppholdet ble tøffere enn hun hadde forestilt seg.

– Jeg var litt skranten da jeg kom hjem fra Farmen i fjor, men jeg tenkte at det ikke skulle ta lang tid før jeg kom meg igjen. Der tok jeg feil, gitt, sier Hollekve til TV 2 et år senere.

I fjor høst uttalte TV 2 at produksjonen tok hensyn til anbefalingene fra legen som undersøkte Agna, og de oppfordret henne til å ta det rolig under siste del av innspillingen.

FARMEN-PROFIL: Agna Hollekve deltok i fjorårets sesong av Farmen. Foto: Espen Solli/TV 2

Lavt energinivå

Agna beskriver vinteren etter Farmen-oppholdet som ei strevsom tid, og at hun for det meste måtte holde seg helt i ro.

– Jeg satt stort sett i en stol og så ut. Energinivået var helt på bunn. Dersom jeg gjorde noe lite, så «fikk jeg det tilbake», begynner Agna.

Hestebonden bor på en ranch og har både geiter, minigriser, to esler og hester. Hun er vant til å være i aktivitet fra morgen til kveld.

Overgangen ble derfor stor.

– Det aller verste har vært å kjenne på at jeg ikke har hatt krefter. For vanligvis har jeg hatt en del av det. Veldig rart at en liten flått skal kunne herje slik med en stor kropp, sier hun.

Fikk god oppfølging

Først på vårparten løsnet det, og i dag er Agna frisk igjen.

– Jeg vil si at jeg er helt bra igjen nå. Begynner å bli gammel også vet du, så det er ikke godt å vite hva som er hva lenger, sier hun skøyeraktig.

48-åringen forteller at hun ikke har hatt noen medisinsk behandling utover antibiotikakuren hun tok i fjor høst. Hun opplyser også om at produksjonen jevnlig tok kontakt for å høre hvordan det gikk.

– Produksjonen fulgte meg opp med spørsmål om hvordan jeg hadde det, og jeg svarte at jeg hadde det bra. Jeg hadde nok veldig lyst til at det skulle være bedre enn det egentlig var. Jeg tenkte hele tiden: «Nå kommer jeg meg, nå kommer jeg meg», forklarer Agna.

Ble norgesmester

I august i år ble både Agna og datteren Hanne (12) norgesmestere i brukshestkjøring, i senior- og juniorklassen.

– Det går mye i hest her hos oss. Hanne er også tatt ut til satsninsgruppa til landslaget i sportskjøring for sesongen 2021. Det er veldig gøy for oss hesteentusiaster.

Selv om Farmen-eventyret fikk en litt annerledes slutt for Agna, følger hun sporadisk med på årets sesong.

– Jeg synes verken om lyving, juksing eller sabotasje. Jeg er glad jeg var med i fjor og ikke i år. Jeg savner mer fokus på alt arbeidet som er lagt ned, og mindre fokus på intriger og syting.

– Min mening er fortsatt det at man må lære vekk det man kan, det er den eneste måten man kan få til ting sammen på. Og ikke syte, avslutter 48-åringen.