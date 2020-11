Christine Koht: – Jeg kan ikke huske at jeg lo så mye før

GOD KVELD NORGE (TV 2): Christine Koht (53) skriver på Facebook at hun har blitt enormt lett å glede etter at hun ble syk.

I et innlegg på sin Facebook-profil deler Koht en video der hun har besøk av forfatter og journalist Joachim Førsund (49), som har skrevet «Kohts bok».

Hun skriver at hun lenge har ønsket seg at han skal sitte ved sengekanten og lese høyt fra boka, som handler om hennes eget eventyrlige liv.

– Endelig kommer min elskede elskede forfatter Joachim på sykebesøk, skriver hun.

I samme innlegg opplyser hun om at hun snart får skal sjekke om hun har spredning, og at hun derfor må gjøre alt koselig for ikke å få angst.

– For jeg har så lyst å leve lenge lenge og at Joachim kan komme ofte og lese høyt fra boka, skriver hun.

I videoen øverst i saken, kan du se Førsund lese for Koht. Blant annet om da Koht møtte en mann fra Elfenbenskysten og tenkte at han kunne gjøre henne gravid, slik at hun og kona kunne ta med det barnet hjem til Norge.

Videoen er hentet fra @christinekoht på Facebook.

Tåler mye

God kveld Norge tar en prat med Christine Kohts kone, Pernille Rygg (57), som kan fortelle at Koht for tiden er sengeliggende.

– Vi er jo vant til at helsa går veldig opp og ned. For oss er det ikke så stor forskjell på om det er korona eller ikke. Vi lever ganske forsiktig uansett, sier hun.

I slutten av november skal Koht på rutinemessig sjekk for spredning, som hun fortsatt gjør hver tredje måned.

BERGEN: Christine Koht under Gullruten 2017 Foto: Marit Hommedal

– Det er alltid litt nervepirrende selvfølgelig. Men det er ingenting som tyder på at det skal være noe annet enn hyggelige resultater, så vi har troa på det altså, sier Rygg.

Hyppige oppdateringer

Christine Koht kommer ofte med oppdateringer om sin helsesituasjon på Facebook.

– Det er hyggelig både for de som følger henne og for henne selv. Hun har stor glede av det. Jeg er veldig imponert over hennes evne til å takle sykdommen.

På spørsmål om hvordan det går med Christine Koht forteller hun at kona er stolt av den nye boka.

– Som jo er veldig bra jobba når du er såpass syk. Også er hun jo blid og optimistisk da. Hun tåler veldig mye, sier Rygg og legger til at fremover så er planen å være inne, tenne stearinlys og holde ut.

At Koht er ved godt mot reflekteres også i innlegget hun deler på Facebook, hvor hun blant annet skriver:

– Takket være at jeg har vært så skinnsykt syk og er på sykehus hele tiden, så er jeg blitt så enormt lett å glede. Jeg kan ikke huske at jeg lo så mye før, skriver hun.