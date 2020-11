Da Høyre-politikeren Mathilde Tybring-Gjedde var 18 år reiste hun til England for å studere. 18-åringen trodde at livet kom til å bli så mye bedre bare hun kom seg vekk fra lille Norge.

Men hun tok feil.

– Jeg brukte den første kvelden på å pakke ut på mitt lille rom på campus, henge opp bilder på veggene og høre på lydene av festene utenfor. Tanken slo meg: Her kan jeg sitte i ukesvis, og ingen kommer til å savne meg, skriver Tybring-Gjedde åpenhjertig i et Facebook-innlegg.

Den den 18 år gamle jenta fant seg aldri helt til rette. Når hun i dag ser tilbake på de smilende bildene fra studietiden er det med blandede følelser.

Fordi hun innser at hun var ganske ensom.

– Jeg hadde det ikke så bra. Og jeg sa det ikke til noen jeg studerte med.

– Ekstra tøft

Med sin egen historie friskt i minnet, tenker Tybring-Gjedde ekstra mye på årets studenter.

– Å være alene trenger ikke nødvendigvis bety at du er ensom, men når man blir oppfordret til minimal sosial kontakt, og når alt av sosiale møteplasser forsvinner blir det ekstra tøft, sier hun til TV 2.

Stortingspolitikeren forteller at hun ble møtt litt i døra, da ingen forventet at hun skulle møte opp noe sted.

– Jeg måtte aktivt oppsøke ting selv, og det er det mange studenter som gjør. Jeg endte med å gå litt inn i meg selv og var mye alene, og jeg trodde jeg hadde det fint med det. Men det tærer på å kun være i sitt eget hode.

HEMMELIG: Mathilde Tybring-Gjedde fortalte ikke til noen hvordan hun egentlig hadde det under studietiden. Foto: Privat

Men årets studenter har mistet muligheten til å oppsøke sosiale sammenkomster.

Derfor har mange universiteter og høyskoler måttet ty til digitale løsninger. Men Tybring-Gjedde forstår at dette er langt i fra det samme.

– Du får ikke den samme kontakten med folk, og for mange studenter kan det være lettere å skru på Netflix enn å logge deg inn på et digitalt fellesskap, sier hun.

Tildelt 10 millioner

Hjemmeskole og nettundervisning har blitt den nye normalen for årets studenter, og i stedet for fadderuker og sosiale sammenkomster har høsten bestått av stadige smitteutbrudd, koronakarantener, isolasjon og ensomhet.

Tidligere denne uken presentere regjeringen sin åttende tiltakspakke. Der ble det lagt av 10 millioner kroner til tiltak for studenters psykiske helse.

Både generalsekretæren i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen og Tale Maria Krohn Engvik, best kjent som «Helsesista», har imidlertid uttalt til TV 2 at dette er langt i fra nok.

– Det er mange viktige tilbud og tiltak som har fått forlenget støtte og økte midler, men hvis man plukker det litt fra hverandre, med ti millioner til studentene og fordeler det på antall studenter, så blir ikke det mange kronene på hver, sa «Helsesista» til TV 2.

– Vi har en jobb å gjøre

Gundersen i Rådet for psykiske helse mener det er helt avgjørende at det jobbes enda mer forebyggende.

– Dette vil ikke holde. Vi har kunnskap om at langvarige permitteringer, dårlig økonomi og usikkerhet er store risikofaktorer knyttet til selvmord. Når vi vet det, er det viktig at vi klarer å jobbe selvmordsforebyggende på flere nivåer. Både med tanke på reduksjon av risikofaktorene, men også styrke beskyttelsesfaktorene som står på spill, sier hun til TV 2.

Tybring-Gjedde mener imidlertid at de ti millionene som er bevilget, er nok.

– Vi må klare å ha en idémyldring på hvilke arrangementer og møteplasser man kan skape for de som er mye alene. Men samtidig vet vi at det å skape gode fellesskap krever en innsats fra hver enkelt, vi har en jobb å gjøre, sier hun.

– Mister for mange

Høyre-politikeren sier at de ti millionene skal gå til å lage lavterskeltilbud, og tror man kan få mye ut av det.

– Samtidig må det være kvalitet av det også, og noe studentene ønsker å delta på, sier hun.

«Helsesista» har blitt kontaktet av flere som sier at de skal holde ut til over jul, men at de ikke orker mer etter det. Hun mener det haster å få på plass flere tilbud, både til studenter og andre.

– Vi mister for mange nå. Vi kan ikke stenge ned hele landet for å redde noen, mens andre som er alvorlig syke må klare seg selv, sier hun.

– Veldig urovekkende

Tybring-Gjedde er redd for at ensomheten blant studentene forplanter seg til at enda flere sliter mer, og at vi får mange flere som trenger profesjonell oppfølging av psykisk helse.

– Det er veldig urovekkende og noe jeg er bekymret for. Livet leves her og nå, og det gjør man spesielt når man er ung og student, sier hun og legger til:

BLANDEDE FØLELSER: Mathilde Tybring-Gjedde ser tilbake på egen studietid med blandede følelser. Foto: Privat

– Er det én ting jeg har lært, så er det at livet består av flest hverdager. Selv i en pandemi skal man prøve å ha det godt, og da trenger man andre mennesker.

Tybring-Gjedde tror smittebølge nummer to kan være vanskeligere for mange.

– At man skal gå tilbake til den lille sosiale kontakten man hadde i mars og april er tungt for mange.

– Kunne gjort mer

Helseminister Bent Høie sier til TV 2 at de har gjort mye, og hatt stor oppmerksomhet rundt betydningen av å sikre folks psykiske helse.

– Spesielt på behandlingssiden, der vi sa at psykisk helse skulle prioriteres. I motsetning til andre helsekøer har ikke ventetiden på psykisk helse gått opp, men ned, sier Høie.

Helseministeren innrømmer likevel at de sikkert kunne gjort mer.

– Hver enkelt kan også gjøre mye. Mange er med i den dugnaden også, ikke bare dugnaden for å bekjempe viruset. Derfor er det mange som har rekt ut en hånd, og det vil jeg oppfordre flere om å gjøre, sier Høie.

Tybring-Gjedde mener det er ekstra viktig at man klarer å nå ut til de studentene som sliter, og gi de en klar beskjed om hvor og hvem de kan henvende seg til.

– Jeg håper at de pengene vi bevilger kan føre til at studentene har tilbud å gå til de første ukene etter jul, og at de ikke opplever at de er tilbake i et tomt kollektiv og er alene igjen, etter en juleferie med sine nære, sier hun.