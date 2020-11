Harry Potter-stjernen avslørte spesielt babynavn på ny Insta-profil

Den 32-år gamle skuespilleren, best kjent som «Ronny» fra Harry Potter, delte i går en selfie av seg selv med sin nyfødte datter i hendene, skriver Sky News.

«Hei Instagram! Kun 10 år for sent, men her er jeg. Grint on the Gram!» skriver Grint, og viser til at han er lovlig sent ute på billedtjenesten som har over én milliard månedlige brukere.

Videre avslører Potter-stjernen navnet på sin seks måneder gamle datter.

«Jeg vil gjerne introdusere dere for Wednesday G. Grint. Ta vare på dere selv, Rupert».

Oversatt til norsk har han altså kalt datteren sin opp etter dagen onsdag. Eller lille lørdag som mange hevder.

Draco hilser

Navnet ble gjort kjent i serien «Adams Family», der en av karakterene heter «Wednesday Addams».

I kommentarfeltet på Insta renner det inn med lykkeønskninger, blant annet fra Tom Felton, som spilte «Draco Malfang» i Harry Potter.

«Velkommen Wiltersen, det var på tide. Sender kjærlighet til Wednesday xx», skriver han.

Grint og hans partner Georgia Groome, som også er skuespiller, annonserte fødselen tilbake i mai. De to møttes for første gang i 2008 på setet til komedien «Angus, Thongs And Perfect Snogging», og de har vært sammen siden 2011.

HARRY POTTER: Tom Felton, Emma Watson, Daniel Radcliffe og Rupert Grint poserer på premieren til Harry Potter og Dødstalismanene tilbake i 2011. Foto: Evan Agostini

Millioner av følgere

På kun én dag så har Grint allerede fått 2,7 millioner følgere. Blant dem kan vi finne kjendiser som Ariana Grande og Sir David Attenborough.

Selv så har han valgt å følge 80 personer, blant dem Liam Gallagher, svenske Greta Thunberg og Lewis Hamilton.