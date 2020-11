Rapper skutt og drept

Rapperen Mo3, hvis egentlige navn er Melvin Noble, ble onsdag formiddag amerikansk tid skutt og drept langs motorveien i Dallas, Texas.

Ifølge amerikanske medier kjørte Noble i nordgående retning da han ble stoppet langs veien av gjerningsmannen i en mørk sedan. 28-åringen kom seg raskt ut av bilen og løp langs den trafikkerte veien, før han ble truffet av flere skudd i bakhodet.

Se politiets pressekonferanse og bilder fra åstedet i videovinduet øverst i saken.

Den Dallas-baserte artisten ble hastet til sykehuset, hvor han senere døde av skuddskadene. Gjerningsmannen skal også ha skutt en tilfeldig forbikjørende, men personen skal ifølge TMZ være utenfor livstruende tilstand.

Politiet jakter fortsatt gjerningspersonen.

Noble har gitt ut musikk siden 2016, og ifølge amerikanske Billboard er han best kjent for samarbeidet med Boosie Badazz i 2019, som resulterte i «Errbody (Remix)» – med over 51 millioner avspillinger på YouTube.

Plateselskapet Empire, som hadde Noble i stallen, publiserte nylig en hyllest på Instagram til den avdøde rapperen.