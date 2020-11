Trenger du elbil med plass til mange passasjerer og bagasje, er det ikke mye å velge mellom i markedet.

Nissan e-NV200 Evalia har lenge vært ganske alene, i alle fall om du ikke har bortimot én million kroner å bla opp for en Tesla Model X.

Men nå skjer det ting også i denne klassen. I år har det kommet flere nye modeller. Og nå melder også et relativt nytt bilmerke i Norge seg på.

Maxus har så langt satset på varebiler, nå går de også inn i personbilmarkedet,.

Maxus Euniq ble vist i sommer og nå er det klart for lansering. Romslig, rimelig og flerbruksvennlig er tre stikkord som beskriver den elektriske nykommeren.

Maxus Euniq byr på syv skinnkledte sitteplasser og panorama-glasstak.

Under 400.000 kroner

Importøren oppgir rekkevidden til inntil 356 kilometer, etter den såkalte WLPT urban-målemetoden. Det kan være egnet til å forvirre, ettersom WLTP kombinert er "valutaen" de aller fleste andre merker bruker. Dermed må du ta Maxus-tallet med en klype salt.

Bilen er altså registrert som syv-seter og har en elektrisk motor på 177 hk. Legger man ned de bakerste setene skal man ha god plass til både hundebur, bagasje og det man ellers skulle trenge til familieturen.

Prisen er satt til strategiske 399.900 kroner.

– Ikke bare har den en lekkert utseende, den har også svært god komfort med skinnseter som standard, en romslig konstruksjon og panorama-soltak. Alt er lagt til rette for at kjøreturen blir en fryd for hele familien. Med en imponerende standardpakke fullspekket med utstyr, får man mye bil for pengene.

Det skriver importøren selv i sin pressemelding.

Maxus Euniq har typisk flerbruksbil-design. Den kan også leveres som varebil.

Kommer i desember

Maxus har plassert batteriet under gulvet i bilen, noe som gir lavt tyngdepunkt. Euniq går fra 0-100 km/t på 9,5 sekunder. Videre skal den kunne lade batteripakken fra 30-80 prosent på ca. 30 minutter ved hurtiglading.

Maxus tilbyr følgende sikkerhetsutstyr: Nødbremsassistent, filskiftvarsel og blindsonevarsel, for å nevne noe.

Euniq vil også komme som toseters varebil med et varerom på 2,2 m3, om du trenger god plass, men ikke har bruk for alle setene.

De første bilene vil være på plass allerede inneværende år, opplyser RSA som er importør for Maxus til Norge.

