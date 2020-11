Gomez mister store deler av sesongen – TV 2s eksperter lanserer stopperne Liverpool bør vurdere å hente

– Dersom Liverpool vinner serien med Gomez og Van Dijk ute med skader vil det være en helt enorm prestasjon. Det vil være en mye større prestasjon enn å vinne serien i fjor, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Jürgen Klopp har neppe hatt tid til å slappe av i landslagspausen etter at Gomez skadet kneet under Englands trening onsdag.

Torsdag ettermiddag bekrefter Liverpool på sin hjemmeside at midtstopperen har gjennomgått en suksessfull operasjon av en ødelagt sene i venstrekneet. De skriver videre at de ikke kan komme med en dato for når Gomez er tilbake, men at han trolig mister mesteparten av denne sesongen.

Dermed står Liverpool uten de to foretrukne midtstopperne i lang tid.

Virgil van Dijk ble langtidsskadet etter å ha blitt kvestet av Everton-keeper Jordan Pickford og er ikke tilbake før tidligst i april 2021.

Det hjelper heller ikke at Joël Matip har en trøblete skadehistorikk.

I tillegg til stopperne er også høyreback Trent Alexander-Arnold ute i fire uker.

– Dette er omtrent det verste som kunne skjedd Liverpool. Van Dijk og Gomez er klubbens klart beste stoppere. Når de er på sitt beste er de kanskje det beste paret i ligaen, og tett opp mot de aller beste i verden. Det seier seg selv at dette er kritisk. De kunne ikke hatt mye mer uflaks enn dette. Det er omtrent det verste som kunne skjedd dem, sier TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller.

Mener det blir feil å legge skylden på Klopp

Liverpool valgte å selge Dejan Lovren i overgangsvinduet, noe som gjorde at de kun sto igjen med Virgil van Dijk, Joe Gomez og Joël Matip som rene midtstoppere.

I ettertid har Fabinho imponert som vikar, mens Rhys Williams (19) og Nathaniel Phillips (23) har blitt flyttet opp fra reservelaget.

I fjor kritiserte TV 2s eksperter Pep Guardiola for å ikke erstatte Vincent Kompany.

TV 2s eksperter mener likevel det blir feil å skylde på Jürgen Klopps valg om å gå inn i sesongen uten å ha erstattet Dejan Lovren, som ble solgt til Zenit.

– Det er veldig lett å bli etterpåklok og si at de kan takke seg selv. Samtidig, hvor ofte hører man om et lag som mister begge midtstopperne til langtidsskader? Jeg kan ikke huske at det har skjedd før. Van Dijk har jo aldri slitt med skader før. Jeg synes det er vanskelig å være kritisk til Klopp for valget, sier Hangeland.

Han får støtte fra Simen Stamsø-Møller.

– Jeg er ganske sikker på at de hadde forsterket midtstopper-plassen om de hadde pengene til det i sommer. De har hatt maks uflaks, og det blir dumt å peke fingeren mot noen etter at noe slikt har skjedd. Problemet er nok at man har Matip som er mye skadet, det er utenkelig at han kan spille hver eneste kamp. Det er risikabelt å gå inn i en sesong med få stoppere, men samtidig er det nesten utenkelig at man kan ha så uflaks, sier Stamsø-Møller.

Se skadehistorikken til Van Dijk, Gomez og Matip i faktaboksen under!

Saken fortsetter etter faktaboksen.

Skadehistorikken til Van Dijk, Gomez og Matip Slik er skadehistorikken til Matip i Liverpool: Joël Matip har slitt med skader siden han ankom Liverpool. Totalt har midtstopperen gått glipp av 60 kamper grunnet ulike skadeproblemer. Skadehistorikken viser også at det ikke er én bestemt skade som har hindret ham i å spille. Ankler, hofte, hamstring, kne og krageben er alle kroppsdeler som har satt Matip ut av spill. Ankelskade 2016: 26. november-5. desember (mistet tre kamper) Ankelskade 2016/2017: 11. desember–8. januar (mistet syv kamper) Hofteskade: 2017: 15. november–25. november (mistet tre kamper) Muskelskade 2017: 29. november–26.desember (mistet åtte kamper) Hamstringskade 2018: 31. mars–1. juli (mistet tolv kamper) Kragebenskade 2018/2019: 12. desember–12. januar (mistet syv kamper) Kneskade 2019/2020: 26. oktober–18. januar (mistet 20 kamper) Totalt har disse skadene holdt Matip på skadebenken i 281 dager og 60 kamper. Slik er skadehistorikken til Van Dijk i Liverpool: Kjempen fra Nederland har slitt usedvanlig lite med skader. Etter overgangen fra Southampton har han ikke måtte stå over én eneste kamp, sett bort fra noen få i starten da han kom til Liverpool med en liten skade. Etter å ha blitt taklet stygt av Jordan Pickford denne sesongen ble det klart at resten av sesongen trolig røk etter at Van Dijk pådro seg en leddbåndskade i kneet. Ribbeinsskade 2018: 15. oktober–18. oktober (mistet ingen kamper) Leddbåndskade i kneet 2020/2021: 18. oktober–usikkert (mister trolig resten av sesongen) Slik er skadehistorikken til Gomez i Liverpool: Den talentfulle midtstopperen hadde flere stygge skader tidlig i Liverpool-karrieren. De tre siste gangene skader har holdt Gomez ute av kamper har det vært ankelen som har vært problemet. Gomez pådro seg en kneskade da han trente under Englands landslagsopphold tidligere denne uken. Hvor lenge han er ute er usikkert, men engelske medier skriver at det trolig dreier seg om ut sesongen. Avrevet korsbånd 2015/2016: 12. oktober–2. juni (mistet 52 kamper) Akillesskade 2016: 15. juli–20. november (mistet 15 kamper) Ankelskade 2018: 23. mars–20. april (mistet fem kamper) Ankelskade 2018: 8. mai–1. juli (mistet to kamper) Ankelskade 2018/2019: 5. desember–5. april (mistet 23 kamper) Kneskade 2020: 12.november–usikkert (mister muligens resten av sesongen) Totalt har disse skadene holdt Gomez på skadebenken i 565 dager og 97 kamper (skal sies at han ikke var aktuell for A-laget da han pådro seg skadene i 2015/2016.) Tall hentet fra Transfermarkt.com

Dette er stopperne Liverpool bør gå for

I sommer uttalte Jürgen Klopp at koronaviruset gjorde at de ikke hadde midlene til å forsterke slik de ønsket. Rødtrøyene endte til slutt med å signere Diogo Jota og Thiago, men ingen forsvarere.

Både Hangeland og Stamsø-Møller mener at Liverpool må åpne lommeboken i januar, ellers kan det koste dem dyrt.

– Dersom både Van Dijk og Gomez er ute resten av sesongen, og de ikke klarer å hente en premium midtstopper, så tror jeg det kan være forskjellen på serietittel og andreplass. Det kan også koste dem avansementet i Champions League, sier Stamsø-Møller.

Brede Hangeland tror også at konsekvensene kan koste klubben denne sesongens mål.

– Konsekvensen tror jeg blir at de ikke vinner ligaen. De mangler de to beste stopperne, og det vil nok svekke dem så mye at andre klubber bør være favoritter til å stikke av med ligatittelen.

Stamsø-Møller tror det vil bli frigjort flere midler til det kommende overgangsvinduet enn hva som var tenkt før skadene oppsto. Han er også klar på hvem han ønsker å se i den røde drakten.

– Jeg er veldig svak for Sevilla-spilleren Jules Koundé, han tror jeg hadde vært veldig bra. Det eneste problemet er at han trolig blir dyr, men samtidig er det en investering for fremtiden, sier han.

– Det kan være mange å hente, men akkurat stopperposisjonen er en vanskelig plass å hente riktig spiller. Det har vært skrevet litt om Conor Coady, det tror jeg kunne vært en ganske naturlig overgang, sier Brede Hangeland.

Slik ville ekspertene satt opp elleveren

Trent-Alexander er ute i rundt fire uker, noe som gjør at Andy Robertson er eneste alternativ fra Klopps foretrukne ellever.

TV 2s eksperter er enige om hvordan de ville satt opp elleveren fremover.

James Milner – Joël Matip – Fabinho – Andy Robertson.

– Plutselig ender Milner opp som en viktig spiller igjen, han er en supervikar. Fabinho var jo høyreback i sine yngre dager, også har han vist at han kan bekle midtstopperplassen, sier Stamsø-Møller.

– Dersom de klarer å spille med denne fireren bak så er det en bra firer. Problemet er at det er veldig tynt på dem, ekstremt tynt. Dersom de skal spille hver onsdag og søndag i syv-åtte måneder slik så kommer det nok trolig ikke til å gå, sier Hangeland.