Trygler om forsvarspenger – beskjeden i «liten skrift» sier noe helt annet

USAs president Donald Trump har enda ikke erkjent demokraten Joe Biden som vinneren av valget 3. november. Valgkampen hans har utfordret valgresultatet i en rekke stater, har kommet med valgfuskanklager og krever ny stemmeopptelling i flere delstater.

Den siste tiden har Trumps tilhengere nærmest blitt bombardert av meldinger der de oppfordres til å donere penger for å finansiere rettsstridene.

– Jeg lover at mitt team kjemper døgnet rundt for å forsvare valgets integritet, men vi kan ikke gjøre det alene. Vi trenger hver patriot, som deg, til å sørge for at vi har ressursene for å fortsette. Vennligst doner hvilket som helst beløp nå for å forsvare valget, står det i en av dem.

Om man besøker hjemmesidene til Trump-valgkampen nå får man opp en stor boks der man bes om å donere til «The Official Election Defense Fund», med den tilhørende teksten «vi må kjempe tilbake».

Må først ut med enorm sum

Men ifølge en gjennomgang av nyhetsbyrået Reuters vil den gjengse amerikaners donasjoner ende opp som noe helt annet enn å utfordre valgresultatet.

En må faktisk donere over 8.000 dollar (72.000 norske kroner) før noe som helst havner på kontoen som finansierer kravene for ny opptelling av valgresultatene.

Før det havner 40 prosent hos det republikanske partiet og 60 prosent hos Trumps politiske handlingskomite Save America, som begge har rimelig fritt spillerom i hvordan pengene brukes. I sistnevnte er det normalt å bruke penger på alt fra hotellrom til reise.

Det fremkommer i det som står i «liten skrift» på donasjonssidene.

Kritisk

– Det er viktig å være ærlig med folk, spesielt dem som graver dypt ned i lommene sine for å finne 25 dollar, sier den republikanske strategen Michael DuHaime.

Om du gir den summen ender altså ingenting opp til å bestride valgresultatet.

– Om du sier at det går til rettsutgifter bør det gå til rettsutgifter, fortsetter han.

Washington Post-spaltist Dana Milbank er hardere i sin analyse:

– President Trump forsøker ikke å få snudd valgresultatet. Han prøver rett og slett å gjennomføre en siste svindel før han forlater vervet som lar han berike seg selv, skriver han.

– To lommer på samme bukse

Trumps valgkampapparat, det republikanske parti og den politiske handlingskomiteen har ikke besvart Reuters henvendelser. Til Reuters sier Darrell Scott, en pastor som hjalp med å stable National Diversity Coalition for Trump, samt jobbet for hans maktoverføringsapparat i 2016, at han ikke ser problemer med ordningen:

– Jeg ser dette som to lommer på samme bukse. Det betyr ikke noe om det går i venstre eller høyre lomme. Til slutt vil pengene bli brukt for en legitim årsak som støttespillerne hans kan stå ved, sier han.

Ifølge Reuters består Trump-valgkampens rettstvister i vippestater av anklager om prosessfeil, eksempelvis at republikanske observatører ikke har fått tilgang. Eksperter vurderer at ingen av sakene vil kunne endre valgutfallet.

En New York Times-gjennomgang fra USAs 50 stater viser at det per nå ikke foreligger faktiske beviser på stemmejuks, og så langt har minst seks av Trump-valgkampens søksmål blitt avvist.