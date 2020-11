Det startet med at finske Jussi Kallioniemi (47) slet med smerter i ryggen. Han startet rehabiliteringen av ryggen med å skyve på en tung kasse på treningsstudioet.

På et tidspunkt begynte han å tenke på andre ting han kunne gjøre. Da han tilfeldigvis havnet inne på nettsiden til Guinness World of Records, kom han på ideen om å dytte en bil.

Og som tenkt – så gjort! Nå har Jussi satt ny verdensrekord, for kjappeste tid å dytte en bil en engelsk mil (1.6 kilometer). 13 minutter og 26 sekunder brukte han på øvelsen.

Dette er en forbedring på nesten to minutter fra forrige rekord. Guinness har offisielt bekreftet at han har rekorden “Fastest time to push a car one mile”.

Ingen demonstrasjon av styrke

Rekorden ble satt lørdag 24. oktober 2020 på Nokian Tyres sin testbane i Nokia, Finland. Til rekordforsøket brukte Kallioniemi sin egen bil, en meget spesiell Saab fra 2006 kjent som «Röhkö». Den var utstyrt med Nokian Hakkapeliitta R3 SUV-dekk.

– Folk forteller meg ofte at jeg ikke ser ut som en «strongman» - og det stemmer. Dette ligner mer på et mellomdistanseløp enn på en demonstrasjon av styrke. Det er to måter å oppnå kraften du trenger: Enten øke din egen styrke eller redusere motstanden, sier Kallioniemi.

Kjørte i 532 km/t – men er verdensrekorden sann?

Jussi er i gang, her dytter han i sving.

Ny oppfinnelse

Når du skyver en bil, er den viktigste delen å mestre rullemotstanden. Desto lavere rullemotstanden på dekkene er, desto lettere vil bilen rulle. Rullemotstand er den totale energien dekket bruker på å skaffe seg veigrep. Det er også et viktig tema for vanlige sjåfører, ettersom dekk med lav rullemotstand både er et miljøvennlig og økonomisk valg.

Kallioniemi sier at han ikke er så interessert i om han ender først eller sist i et løp, men er mer opptatt av å løse problemer og se det store bildet. Rekordforsøket har til og med resultert i en oppfinnelse, som nå har påventende patentsøknad. Sammen med en venn har Kallioniemi laget en fjernkontroll som lar han vri på rattet under øvingsløp, uten å bruke sjåfør.

Her setter han en ganske vanvittig verdensrekord

Så glad blir du når du har satt ny verdensrekord i å dytte en bil 1,6 kilometer.

Lav makspuls

– Hvis dette kun hadde handlet om ren styrke, ville jeg ikke hatt energi til å gjennomføre prosjektet. Motivasjonen min har handlet om å finne nye problemer å løse. Når du strekker grensene dine til det ytterste, har det mye å si å kunne gjøre det en eller to prosent lettere, sier Kallioniemi.

Han har trent på Nokian Tyres’ testbane i Finland, hvor dekkprodusenten har sitt hovedkontor.

Det hører med til saken at makspulsen under rekordforsøket var veldig lav, bare 164 slag i minuttet. Dette til tross for at hastigheten økte gradvis de første 100 meterne og nådde 10,4 km/t. Muskelaktivitet var omtrent 41 prosent av den målte maksimale verdien og mot midten av forsøket brukte Jussi bare 35 prosentav muskelkraften sin.

En annen sjelden Saab – og denne finnes i Norge

Fakta om Jussi Kallioniemi - og bilen hans – 47 år gammel. Bor i Nokia, Finland, sammen med familien sin – Har verdensrekorden for “Fastest time to push a car one mile” – Har tidligere satt rekorden “Fastest marathon carrying a 60 lb (27.2 kg) pack”, som var på 4 timer, 34 minutter og 24 sekunder. – Har økt sin muskelstyrke og utholdenhet spesielt mye i 2019 – Har totalt rundt 600 km med trening med å dytte biler i 2020 – Har funnet opp en ny fjernkontroll til bruk under trening, som avventer en patentsøknad Rekordbilen “Röhkö” – Saab 97-X 5.3i Arc – Motor: 5.3 l V8, 304 hk – Vekt: 2.170 kg – Har gått mer enn 211.000 kilometer – Går på biogass – Slipper ut et fint stønn når du starter (“röhkäisy” på finsk)

Video: Øyvind kjøpte bruktbil usett i Polen