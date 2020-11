Det kan være fort gjort – og det kan gjøre stor skade på bilen din. Å fylle feil drivstoff på tanken er skrekken for mange bileiere. Og mange har også gjort det.

I en ny undersøkelse gjennomført av Norstat for Codan Forsikring, svarer to prosent at de har tanket feil drivstoff på bilen i løpet av de siste tre årene. Det tilsvarer nær 85.000 nordmenn.

– Oppdager du at du har tanket feil før du begynner å kjøre, så er ett råd viktigere enn alle andre. Ikke start bilen!



Det sier Andrea Lervik Lystad som skadesjef for motor i Codan.

Åpningen er mindre

Det er hovedsakelig tanking av bensin på dieselbiler som utgjør problemet. På de fleste bensinbiler er nå påfyllingsåpningen mindre enn tuten på dieselslangen, slik at man er fysisk forhindret fra å fylle feil.

– Ikke alle bilforsikringer dekker feilfylling, så det er lurt å sjekke om du har denne typen «uflaksdekning» i din bilforsikring. Hvis man starter bilen, vil bensinen gå inn i dieselmotoren, og forårsake skader som i verste fall kan gjøre at man må skifte motoren. Det kan koste flere titalls tusen kroner og kan dekkes av en kaskoforsikring, sier Lystad.

Bytter man mellom bensin- og dieselbiler, øker sjansen for at man en dag glemmer seg, og fyller feil drivstoff på tanke. Foto: iStock.

Må tømme tanken

– Årsaken er gjerne at kunden har flere biler som bruker ulike typer drivstoff og så glemmer de seg. Eller at andre som ikke pleier å bruke bilen, låner den. Feilfylling skjer også gjerne i situasjoner der man er stresset, og ikke har hodet helt med seg, sier Lystad, i en pressemelding.

Det er viktig at man får tømt tanken for bensin før man bruker bilen. Lystad anbefaler at man tar kontakt med et bilbergingsselskap med en gang man oppdager feil.

– De kan enten hjelpe deg meg å tømme ut drivstoffet, eller få deg til et verksted som kan hjelpe deg. Hvis du har kjørt med bilen, er det viktig at en bilmekaniker får sett på motoren. Noen ganger går det heldigvis greit, uten noen skader. Dessverre ser vi også mange kostbare ødeleggelser, sier Lystad.

Har du kommet i skade for på ta feil fyllepistol - ikke start opp bilen.

Montere ekstra lokk

Hun anbefaler at man tenker seg godt om når man tanker, for å unngå slike feil. En annet tips er å få montert en ekstra overgang inn til tanken på dieselbilen, som kan monteres under drivstofflokket, og som gjør at man ikke får fylt feil.

– Dette er et ekstra lokk, men en enkel mekanisme, som gjør at man ikke får puttet inn bensinslangen. Det er en billig forsikring mot en feil som kan koste deg dyrt og kan være spesielt lurt dersom det er flere personer som bruker bilen og fyller drivstoff, sier Lystad.

