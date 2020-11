Fembarnsmorens spesielle navn vekker oppsikt: – Folk ringer og ler

Corona Newton (49) kan ikke si navnet sitt høyt uten at noen reagerer. Daglig blir hun oppringt av fremmede som vil snakke med koronaviruset.

Hver eneste dag ringer fremmede hjem til fembarnsmoren, skriver BBC.

Corona Newtons liv har, i likhet med så mange andre, endret seg totalt etter koronapandemien.

Newton forteller at hun før pandemien ofte fikk kommentarer fordi hun har samme navn som det meksikanske ølet Corona.

– Folk pleide å kalle meg Guinness eller Budweiser. Det kunne jeg le godt av, men det er mer frustrerende nå, spesielt når det blir mer aggressivt, sier hun til nettstedet.

FÅR TELEFONER: Corona Newton blir spurt om det er hun som er koronaviruset. Foto: Cater News

Rare blikk

Corona Newton bor i byen Oldham, som i skrivende stund har høyest antall koronasmittede per 100.000 engelskmenn.

49-åringen sier at hun får mange rare blikk når hun er ute i byen og forteller hva hun heter, og at det er vanskelig å booke et bord eller å åpne en kundekonto fordi hun må si navnet sitt høyt.

– Folk har sagt til meg: «Som om jeg skal høre på noen som er kalt opp etter et virus,» forteller Newton.

I likhet med koronaviruset, spres Corona Newtons navn seg, og fremmede mennesker har begynt å ringe henne for å kommentere navnet.

– Snakker jeg med viruset, er det flere som spør.

Andre går litt lengre, og Corona Newton forteller om en mann som forrige uke skjelte henne ut da hun skulle kjøre datteren til tannlegen.

– Hvordan føles det å ødelegge verden, ropte han.

Vanskelig å glemme

Corona Newton sier at foreldrene hennes ønsket å gi henne et tradisjonelt katolsk navn.

– Foreldrene mine klarte ikke å bestemme seg for om jeg skulle hete Sarah eller Catherine, så de endte opp med å velge Corona, sier hun.

BBC skriver at Corona Newtons fornavn fører til pinlige situasjoner, som da hun nylig var på foreldremøte og at en lærer trodde at Newtons datter var frekk som sa «Corona».

Vil glede

Corona Newton sier at hun også har valgt å se positivt på det hele.

– I disse harde tider, så er det morsomt hvis navnet mitt kan gjøre andres dag bedre. I det minste kommer ingen til å glemme meg, sier hun.