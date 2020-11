«Taperen Trump»

Han har fortalt oss at han ikke kan fordra tapere. Hvordan kan han da innrømme at han er en selv? skriver USA-korrespondent Fredrik Græsvik

Onsdag viste han seg for første gang siden han inntok talerstolen i Det hvite hus for en uke siden og holdt en av de mest bekmørke taler en amerikansk president noensinne har holdt. En tale der han gjorde det klart at han ikke ville bøye av for folkets valg, men kjempe imot dem han har lovet å beskytte.

I regnet på æreskirkegården løftet USAs president Donald Trump hånden til en militær hilsen til ære for USAs falne soldater. Ved sin side hadde han USAs utgående visepresident i en stadig våtere dress. Under en paraply i bakgrunnen stod førstedamen på høye heler og holdt seg fast i en soldat. Det er ingen som forventer at noen av dem gjentar øvelsen på veterandagen neste år.

Han advarte oss

Vi forstod jo egentlig at det ville ende slik. I flere måneder har Donald Trump forberedt oss på dette scenariet. At han som den første presidenten i USAs historie skulle nekte å bøye seg for velgerne. I sommer sa han at valget burde utsettes. I høst ba han folk bryte valgloven, hevdet at hvis Biden vant var valget uriktig og gjentok utallige ganger helt feilaktig at systemet med poststemmer ville føre til massivt valgjuks. Påstandene som aldri ble dokumentert.

I anstendighetens navn hadde nok de fleste amerikanske velgere håpet at han ville gjøre det eneste riktige når man taper et demokratisk valg. Gratulere valgets vinner, bidra til en fredelig maktovertakelse og i dette tilfellet reise hjem til Florida og spille golf resten av livet.

Men, ikke Trump. For det er ikke slik Donald Trump er. Han har fortalt oss at han ikke kan fordra tapere. Hvordan kan han da innrømme at han er en selv? Joe Biden fikk mer enn fem millioner flere stemmer enn Trump. Presidenten har rett og slett gått på et sviende nederlag.

Dagen etter presidentvalget i 2016 ringte Hillary Clinton til Trump for å gratulere. Det er klart det var en kjip greie å gjøre. Men det var også det eneste riktige.

Valgfusk

Nå har han et kobbel med advokater som løper rundt sammen med sønnene og hevder at demokratene forsøker å stjele valget. Til nå har de til gode å legge frem bevis på at det har skjedd uregelmessigheter av betydning. Alle forsøk på å bruke retten til å endre valgresultatet har blitt avvist. Slik det skal være i et demokrati.

Republikanerne i kongressen vet at løpet er kjørt. Men oppe på Capitol Hill frykter de velgernes straff hvis de skyver Donald Trump utfor stupet nå. Derfor mumler de fleste av dem noen ord om at presidenten er ved sin fulle rett å gå rettens vei for å bevise valgjuks.

Og, det er han jo. Håpet er nok at presidenten på ett eller annet tidspunkt selv skjønner at Biden vant.

Et sørgelig ettermæle

Den manglende evnen til å innse et nederlag, gjør at Trump gjør det han kan for å legge kjepper i hjulene for mannen som skal ta over Det hvite hus 20. januar, Joe Biden. Den tidligere visepresidenten får ikke tilgang til midler avsatt for å sikre en trygg og skikkelig overgang mellom to administrasjoner. Han får ikke en gang lese gratulasjoner verdens ledere har sendt via det amerikanske utenriksdepartementet. Flere peker på at Trumps manglende samarbeidsvilje med Biden vil svekke USAs sikkerhet, rett og slett fordi den nyvalgte presidenten ikke får tilgang til gradert informasjon, slik skikken er.

Donald Trumps ettermæle ville neppe stått seg særlig godt sammenlignet med hans forgjengere uansett. Til det har han løyet for mye, og vist at han ikke var en leder som taklet de enorme utfordringene som kom på hans vakt. Men nå gjør han det bare verre. Nå vil han bli husket som taperen Trump. Presidenten som gjentatte ganger har ymtet om at han burde få mer enn de to lovmessige periodene, og som nektet å gi seg da tapet var en realitet.