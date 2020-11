To til sykehus etter trafikkulykke i Drammen

Ulykken skjedde i Rosenkrantzgata like før klokken 4. og nødetatene er på stedet.

– Det var en enslig bil som kjørte av veien, og føreren ble sittende fastklemt. Han er nå frigjort og kjørt til sykehus, sier operasjonsleder Ottar Steinstø i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det var to personer i bilen da den kjørte av veien og inn i en vegg. Også passasjeren, en kvinne fra Vestfold, er sendt til sykehus.

Politiet jobber med åstedsundersøkelser.

Rosenkrantzgata var stengt like vest for Åssiden kirke på grunn av ulykken, men er nå åpnet igjen.

I en oppdatering like etter klokken 05 skriver politiet at bilen kom kjørende i retning fra Drammen da den traff autovernet. Tilstanden til de to som er kjørt til akuttmottaket er ikke avklart.

(TV 2/©NTB)