Kilder: Biden velger Ron Klain som stabssjef

Det opplyser både en kilde overfor nyhetsbyrået AP og flere personer med kjennskap til saken overfor New York Times.

Klain er advokat med tung bakgrunn fra Capitol Hill og har under Bidens valgkamp vært seniorrådgiver. Han har i flere måneder blitt sett på som det mest sannsynlige valget som Bidens stabssjef, ifølge avisen.

Klain har vært arg kritiker av president Donald Trumps håndtering av koronaviruspandemien.

Klain var i to år stabssjef for Biden da Biden var visepresident i Barack Obamas første presidentperiode. Før det var Klain stabssjef for visepresident Al Gore fra 1995 til 1999 under daværende president Bill Clintons administrasjon.

(©NTB)