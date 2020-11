Restaureringsarbeid vekker oppsikt

Årsaken er at det som tidligere var en skulptur av en smilende kvinne nå ser mer ut som en tegneseriekarakter, skriver AP. Oppussingen av skulpturen ble gjort for noen år siden, men det er først nå den virkelig har blitt oppdaget.

Skulpturen ble dratt frem i lyset av an lokal kunstner, som la ut bilder av skulpturen på Facebook. Siden har den skapt reaksjoner både hos folk i sosiale medier og journalister verden over.

– Jeg ble overrasket. Hvordan kunne de ha gjort dette, sier kunstneren, Antonio Capel, til AP.

– Dette må være i alle fall ti år gammelt, og vi finner det ut først nå.

Folk kommer for å ta bilder

Capel forteller at fasaden tilhører en bank, og at leietakerne bestemte seg for å pusse opp fasaden for noen år siden. Spanske medier har de siste dagene vist bilder av folk som stopper for å se på og ta bilder av skulpturen.

En talsmann for lokale myndigheter kunne ikke slå fast til nyhetsbyrået når arbeidet på fasaden ble gjort, men sier at restaureringen sannsynligvis vil bli etterforsket av regionale myndigheter.

Ikke første gang

Dette er ikke første gang restaureringen av en skulptur i Spania tiltrekker seg oppmerksomhet.

Denne restaureringen tiltrakk seg oppmerksomhet i 2012. Foto: -

Restaureringen i Palencia sammenlignes nemlig med restaureringen av et ikon på en kirke i Borja i 2012. Den gangen gjorde det Borja til en turistattraksjon. Om det samme skjer i Palencia er for tidlig å si.