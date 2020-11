Ubåt traff oppdrettsanlegg

Det skriver VG.

– Den initiale vurderingen tilsier at det ikke er noen skader på ubåten eller personeller om bord. Da dette skjedde meldte ubåten straks ifra, og vi tok kontakt med oppdrettseier, sier en talsperson ved Forsvarets operative hovedkvarter, Ivar Moen til avisen.

Videre forteller han at forankringstrossen, et tau som fester oppdrettsanlegget, ble kuttet. Han opplyser om at anlegget har flere av disse, noe som gjør at skadene som har oppstått fremstår som mindre skader.

– Det vil bli gjort en større vurdering av skadene i morgen, sier han, som ikke ønsker å spekulere i hva som kan ha forårsaket hendelsen.

– Det viktigste nå er å få oversikt over skadeomfanget i morgen, så får vi komme tilbake til hva som kan ha skjedd. Det viktigste er at ingen ble skadet.