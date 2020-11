Britisk sykepleier siktet for drap på åtte nyfødte babyer

En sykepleier er siktet for åtte drap og ti drapsforsøk på en nyfødtklinikk ved et sykehus i Storbritannia.

30 år gamle Lucy Letby skal torsdag fremstilles for fengsling.

Hun er siktet for drap og drapsforsøk i perioden juni 2015 til juni 2016, skriver Sky News.

Letby ble pågrepet igjen tirsdag og har siden sittet i varetekt i forbindelse med at hun skal møte i retten torsdag.

Hun har tidligere blitt pågrepet i 2018 og 2019, skriver BBC.

Politiet sier i en uttalelse at foreldrene til alle babyene er blitt orientert om utviklingen i saken.

– Vanskelig tid

– Dette er en ekstremt vanskelig tid for alle familiene, og det er viktig å huske at i kjernen av dette, er det flere etterlatte familier som vil ha svar på hva som har skjedd med deres barn, sa politietterforsker Paul Hughes onsdag.

Etterforskningen av saken startet ved The Countess of Chester sør for Liverpool, hvor Letby jobbet, i mai 2017, hvor de startet med å undersøke 15 babydødsfall mellom juni 2015 og juni 2016.

Ekstremt utfordrende

Etterforskningen ble senere utvidet til å gjelde 17 babydødsfall og 16 nesten-dødsfall mellom mai 2015 og juni 2016, skriver Sky News.

Letby er nå altså siktet for åtte drap og ti drapforsøk.

Etterforskningen sier politiet har vært "ekstremt utfordrende", men "veldig aktiv og pågående", skriver BBC.