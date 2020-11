Østerrikes superinnbyttere sikret seier

Nord-Irland så ut til å gi Norge sårt tiltrengt hjelp, men kollapset i sluttminuttene i Østerrike. TV 2s ekspert mener allikevel at oppgjøret i Wien gir Norge håp.

Se sammendrag øverst!

Østerrike - Nord-Irland 2-1

Norges kamp i Romania ble aldri spilt søndag kveld, men det andre oppgjøret i puljen ble avviklet som oppsatt.

Og i Wien så det lenge ut til at det norske laget skulle få den delen av hjelp som var mulig å håpe på, i form av et overraskende nord-irsk poeng på Ernst-Happel-Stadion.

Forut for kampen hadde nord-irene kun ett poeng i gruppen og var levnet få sjanser mot et Østerrike som kunne klatre til tolv poeng i Norges gruppe.

Allikevel sendte Josh Magennis nord-irene foran med sin scoring drøye kvarteret før slutt, og både i Norge og Nord-Irland steg håpet om en uventet borteskrell.

Seks minutter senere utlignet imidlertid Louis Schaub for hjemmelaget, før Adrian Grbic satte inn nådestøtet tre minutter før slutt. Begge de to målscorerne kom fra innbytterbenken i minuttene like etter nord-irenes sjokkledelse.

– De kan knytte neven. Snuoperasjonen er et faktum, sa TV 2-kommentator Endre Olav Osnes da 90 minutter var spilt i Wien.

Nå må Norge vinne med to

Norges totale straff for ikke å stille mot Romania er fremdeles uviss, så derfor er det umulig å konkludere foreløpig med hva søndagens Østerrike-resultat ville ha å si for det norske lagets mulighet til faktisk å vinne gruppen, men et østerriksk poengtap hadde uansett vært en bonus for alle med hjertet i norsk fotball.

Dersom Norge dømmes til 0-3-tap mot Romania, og det blir den eneste sportslige sanksjonen, må man nemlig allikevel nå vinne med to mål eller mer i Wien for å havne øverst i Nations League-gruppen og rykke opp til nivå A denne høsten.

Østerrikerne slo Norge 2-1 på Ullevaal i september, og innbyrdes oppgjør teller først ved poenglikhet. Dermed må det norske «nødlandslaget» - dersom de får stilt lag - levere et resultat som er 2-1 eller bedre for å kapre gruppeseieren foran østerrikerne.

I praksis betyr det tomålsseier, selv om resultater som 3-2, 4-3 og 5-4 også vil være godt nok. 2-1 vil også holde, for da blir den totale målforskjellen gjeldende. Der er Norge best i gruppen, i hvert fall så lenge søndagens Romania-kamp blir satt til «kun» 0-3-tap.

– Nord-Irland kom fra et forsmedelig playoff-nederlag, og med 120 minutter i beina. Allikevel greide de å mobilisere såpass. Det var ganske imponerende. Det gir oss et visst håp om at Østerrike kan være på noenlunde samme nivå, og da har vi en liten sjanse, sier Erik Thorstvedt etter kampslutt.

Slik er stillingen før siste kamp (uten utfall av avlyste Romania-Norge):

Østerrike, 5 kamper, målforskjell 8-5, 12 poeng Norge, 4 kamper, målforskjell 11-3, 9 poeng Romania, 4 kamper, målforskjell 4-8, 4 poeng Nord-Irland, 5 kamper, målforskjell 3-10, 1 poeng

Utfallet i Wien søndag kveld betyr også at Norge uansett måtte slått Østerrike i den siste kampen for å kunne havne øverst i gruppen.

Dersom de hadde spilt kampen i Romania, og tatt minimum ett poeng, ville det dog holdt å vinne kampen 1-0 i Østerrike på onsdag for å sikre gruppeseieren. Nå må man vinne 2-1 eller mer.

Og samtidig håpe på at UEFAs straff for ikke å møte til kamp ikke blir strengere enn at utfallet settes til 0-3-tap.

Spiller om mer enn bare opprykk

Skulle «Nye Norge» klare å slå Østerrike med det antallet mål som er nødvendig, og UEFA ikke kommer med ytterligere sanksjoner, vil de havne øverst i sin gruppe på Nations League nivå B.

Det betyr opprykk til nivået der de aller beste lagene holder til, og potensielt også en backup-mulighet til en playoff inn mot VM i 2022.

For at de skal kunne kapre den backup-billetten, må Norge imidlertid være en av de to beste Nations League-gruppevinnerne som ikke får VM-billett eller VM-playoff gjennom den regulære kvaliken som avholdes neste år.

Vinnerne på nivå A vil uansett regnes for bedre gruppevinner enn dem på B, så for Norges del handler det ideelt sett om å bli bedre enn følgende andre nasjoner:

Gruppe B 2:

Skottland leder gruppen med 10 poeng etter fem kamper. Tsjekkia er nummer to med 9 poeng.

Gruppe B 3:

Russland leder gruppen med 8 poeng etter fem kamper, på bedre innbyrdes oppgjør enn Ungarn. Tyrkia har 6 poeng og også en sjanse til gruppeseier til slutt.

Gruppe B 4:

Wales leder gruppen med 13 poeng etter fem kamper, mens Finland på 2. plass har 12 poeng. Denne vinneren blir uansett bedre enn Norge, så lenge ikke det norske laget kan bli tilkjent seier mot Romania via en svært usannsynlig loddtrekning.

Følg siste utvikling om Norges potensielle «nødlandslag» og kampen om gruppeseier på tv2.no/sport gjennom hele døgnet.